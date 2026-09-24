Monika Olejnik zaskoczona słowami ministra.  „Zależy od rodzica”

22 września minister energii Miłosz Motyka był gościem programu Moniki Olejnik „Kropka nad i” na antenie TVN24. Jednym z poruszanych tematów była obecność dzików w Warszawie, ponieważ wcześniej Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą redukcji populacji tych zwierząt. Nie wskazano jednak liczby zwierząt, które miałyby zostać odstrzelone.

Miłosz Motyka o udziale dzieci w polowaniach

W trakcie rozmowy polityk przekazał, że decyzja w sprawie odstrzału zwierząt ma należeć do samorządów „we współpracy z łowczym” . – Tam, gdzie jest to konieczne, absolutnie koniecznie, tak powinno być. Natomiast należy brać pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i to jest niezwykle istotne – ocenił.

Następnie Olejnik zapytała ministra, co sądzi o zabieraniu na polowania dzieci. – Jeżeli rodzic bierze odpowiedzialność za swoje dziecko, powinno być dozwolone – odpowiedział polityk.

Wówczas zaskoczona prowadząca dopytała: – Naprawdę? Żeby zabrać ośmioletnie dziecko... – Nie ośmioletnie, nie było takich sytuacji, że ośmioletnie – odpowiedział jej Motyka.

– A jakie? Dwunastoletnie można już? (...) pytam pana – dopytywała dalej Olejnik. – To już zależy od rodzica – doprecyzował Motyka.

Coraz więcej dzików w stolicy

Jak wynika z danych Lasów Miejskich, z roku na rok przybywa w stolicy zgłoszeń dotyczących obecności dzików. „W 2023 r. było ich 4713, w 2024 r. 5128, a w 2025 r. już 8804. Tymczasem tylko od początku stycznia do 31 lipca 2026 r. zarejestrowano 14 434 zgłoszenia. To o 5630, czyli około 64 proc., więcej niż w całym 2025 r”. – poinformowali urzędnicy.

Dodano także, że do 31 lipca 2026 roku odnotowano „159 ataków na ludzi oraz 42 na psy”. Z kolei najwięcej zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt „pochodziło z Białołęki, gdzie było ich 3658, oraz Wawra, gdzie zarejestrowano 3047 przypadków. Kolejne były Bielany z 1646 zgłoszeniami i Mokotów z 1147. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie dzielnic położonych w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych. Coraz więcej zgłoszeń pochodzi również z silnie zurbanizowanych części Warszawy. Do końca lipca 2026 r. było ich 503 na Żoliborzu, 478 na Woli, 198 w Śródmieściu i 184 na Ochocie” – wynika z danych urzędu.

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