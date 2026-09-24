Kolejne zatrzymania w Kancelarii Prezydenta? Czarzasty starł się z TV Republika

Zatrzymanie byłych członków zarządu spółki Solvere Anny P. i Piotra M. odbiło się echem nie tylko w prokuraturze, ale również w polityce. Do sprawy odniósł się m.in. Włodzimierz Czarzasty podczas rozmowy z przedstawicielem TV Republika.

Czarzasty kontra reporter TV Republika

Marszałek Sejmu został zapytany o jedną ze swoich wcześniejszych wypowiedzi. Rozmowa od początku nie układała się jednak po myśli reportera. – Proszę pana, nie dam się wciągnąć w takie dyskusje – odpowiedział polityk Lewicy. – Kocham pana bardzo, pan jest z jakiej redakcji? – dopytywał.

Gdy Włodzimierz Czarzasty usłyszał nazwę „TV Republika”, nawiązał do informacji o zatrzymaniach przez CBA. – Tak myślałem. A niech mi pan powie, czy ta zatrzymana dzisiaj osoba to nie jest przez przypadek z pana redakcji? – zapytał. – Dokładnie tak – odpowiedział reporter.

Będą kolejne zatrzymania w Kancelarii Prezydenta?

Polityk Lewicy podkreślił, że „odnosi wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność i wszystkie działania służb, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności”.

Następnie wymienił szereg spraw, które jego zdaniem budzą kontrowersje. – To są domniemane pieniądze za dostęp do prezydenta, tzw. prezydent w pakiecie, to jest domniemany handel ułaskawieniami, to jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie, to są podejrzane, moim zdaniem, poprawki pana Zbigniewa Boguckiego ws. Zondacrypto, to są łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez, na których bywa pan prezydent, to są dziwne i podejrzane weta – wyliczał.

Włodzimierz Czarzasty nawiązał w ten sposób do faktu, że jedna z zatrzymanych osób pracuje obecnie w Kancelarii Prezydenta. Anna P. pełni funkcję szefowej Biura Wydarzeń Prezydenta. Drugi z zatrzymanych, Piotr M., jest natomiast związany z Telewizją Republika jako komentator. Pojawia się m.in. w programach „Michał #Rachoń” i „Rewolwer”, a także współprowadzi podcast „13 piętro”.

Dodał, że to jest początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta. – Chcę zwrócić uwagę na słowo „początek” – zaznaczył.

Anna P. i Piotr M. w rękach CBA. Są zarzuty

Anna P. i Piotr M. zostali zatrzymani w Warszawie przez funkcjonariuszy CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, realizowanej w 2017 roku przez spółkę Solvere dla Polskiej Fundacji Narodowej.

– Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie i przedstawienie osobom zatrzymanym zarzutów związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Polskiej Fundacji Narodowej w związku z realizacją i finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe Sądy” – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Dorota Sokołowska-Mach.

Według prokuratury Anna P. i Piotr M. w lipcu 2017 roku złożyli wniosek dotyczący realizacji kampanii, a miesiąc później spółka Solvere miała podpisać z zarządem Polskiej Fundacji Narodowej umowę dotyczącą projektu.

Śledczy twierdzą, że kampania nie mieściła się w celach statutowych fundacji. Według ich ustaleń jej działania miały natomiast odpowiadać celom politycznym Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Prokuratura wskazuje również na przekazanie tym partiom usług marketingu politycznego o wartości ponad 8,4 mln zł.

Zatrzymani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Prokurator nie wystąpił o ich tymczasowe aresztowanie. Zastosowano wobec nich dozór policji, zakaz kontaktowania się ze sobą oraz z innymi podejrzanymi, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

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