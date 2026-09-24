Nawrocki ma powody do niepokoju? Najnowszy sondaż pokazuje zmianę trendu

Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził badanie na zlecenie Onetu, w którym zapytano Polaków, którym osobom publicznym ufają. Wyniki porównano z wcześniejszym sondażem, który odbył się w sierpniu.

Sondaż zaufania korzystny dla Nawrockiego

W ostatnich miesiącach prezydent był mocnym liderem rankingu zaufania. Teraz się okazuje, że zaczyna tracić poparcie, a więcej głosów zyskują politycy z koalicji rządzącej.

Obecnie Karolowi Nawrockiemu ufa 47,1 proc. badanych (spadek o 3,1 pkt proc.). To pierwszy raz od czerwca, gdy uzyskał mniej niż 50 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Radosław Sikorski. Różnica w poparciu między politykami wynosi wyjątkowo niewiele, bo szefa MSZ wskazało 46,2 proc. osób (wzrost o 2,6 pkt proc.). Zatem dzieli ich tylko 0,9 pkt proc. To mniej niż margines błędu deklarowany przez IBRiS.

Trzecie miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz. uda mu 42,8 proc. badanych (wzrost o 1,7 pkt proc.). Zaraz za nim uplasował się Donald Tusk z wynikiem 40,7 proc. (+3,8 pkt proc.). Poprawił się także wynik Włodzimierza Czarzastego. Marszałka Sejmu wskazało 38 proc. osób (+3,4 pkt proc.).

Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak z 36,3 proc. (+0,8 pkt proc.), Mateusz Morawiecki z 35 proc. (+1,7 pkt proc.), Piotr Zgorzelski z 30,7 proc. (+3,3 pkt proc.) i Sławomir Mentzen z 27,1 proc. zaufania (-1 pkt proc.). Wzrosło także o 4,6 pkt proc. zaufanie do lidera Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. Obecnie wynosi 22,3 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 19 – 20 września 2026 r. wśród 1,1 tys. dorosłych Polaków. Wykorzystano metodę CATI.

Marszałek sejmu o sondażu zaufania: „Przestańcie się panowie bać”

Do sondażu zaufania odniósł się w czwartek na antenie Polskiego Radia Włodzimierz Czarzasty. – Wszyscy idą w górę (...). Ekipa rządowa idzie w górę, a nagle jest „ups” z prezydentem. Bierze się to z postawy pana prezydenta – ocenił marszałek Sejmu. – Przestańcie się panowie bać w Kancelarii Prezydenta, chyba słusznie; zacznijcie pracować – zwrócił się do współpracowników Nawrockiego.

Czytaj też:

Przydacz ujawnił, o czym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. „Konkret”

Czytaj też:

Sikorski punktuje pomysł Nawrockiego. „Wolałbym Ronalda Reagana”