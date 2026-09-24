Marszałek Sejmu reaguje głośne incydenty z udziałem PiS-u. „Mam udawać weterynarza i sprawdzić szczepienia?”

24 września w rozmowie z Polskim Radiem Włodzimierz Czarzasty ujawnił, o co m.in. pytają go przedstawiciele zagranicznych parlamentów. Odniósł się również do ostatnich incydentów z udziałem polityków PiS-u – Dominiki Chorosińskiej, Antoniego Macierewicza, Dariusza Mateckiego, a także Zbigniewa Ziobry.

Czarzasty uderza w polityków opozycji. „ M am udawać weterynarza? ”

W trakcie wywiadu polityk relacjonował przebieg rozmów. – Nie bardzo wiem, co mam zrobić. Mówią mi tak: „Włodek, powiedz, czy to jest prawda, że była ministra kultury szczekała w Sejmie?”. Staram się uciec od tego, ale nagle pojawia się następne pytanie: „czy były minister obrony narodowej biega po Warszawie z plastikowym pistoletem i strzela farbą?”. Ja mówię: „nie, proszę o litość” . A oni pytają dalej: „czy to jest prawda, że były minister sprawiedliwości, prokurator generalny uciekł najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych przed sprawiedliwością i przed prokuraturą?”. Już leżę na deskach – opowiadał marszałek Sejmu.

Polityk wspomniał także, że padają pytania o posła Dariusza Mateckiego, „który siedział dwa miesiące w areszcie” i uczestniczył w incydencie pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości zajmującą się kształceniem kandydatów do służby więziennych. Rozmówcy Czarzastego mają zwracać uwagę, że „polityk tak chce wrócić do tych ludzi, że przez płot do nich wchodził” .

Lider Lewicy wspomniał też o głośno komentowanym ostatnio zachowaniu Dominiki Chorosińskiej w Sejmie.

– Ludzie pytali, dlaczego nie reagowałem, jak była ministra kultury szczekała na sali (...). Jeżeli posłanka udaje psa i szczeka, (...), to ja mam udawać weterynarza jako marszałek Sejmu i sprawdzić szczepienia? Przecież to są horrendalne rzeczy – podkreślał Czarzasty.

Marszałek Sejmu o aferach wokół prezydenta

Polityk odniósł się także do ostatnich wydarzeń związanych z Karolem Nawrockim, które dotyczyły m.in. rzekomych płatnych spotkań z politykiem. – Wszystkie te pakiety prezydenckie, wszystkie te pieniądze, uczestnictwa w podejrzanych sytuacjach ośmieszają polskie państwo, panie prezydencie – zwrócił się do Nawrockiego.

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