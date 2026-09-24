Czarzasty ostro o TK i prezydencie Nawrockim. „Wszyscy się z tego Trybunału śmieją”

W czwartek marszałek Sejmu był gościem programu „Sygnały dnia” na antenie Polskiego Radia. W trakcie wywiadu wypowiedział się m.in. na temat sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym oraz o roli Karola Nawrockiego.

Marszałek Sejmu o „absolutnym upolitycznieniu” TK

– W tej chwili wszyscy się z tego Trybunału Konstytucyjnego śmieją. Poprzez ośmieszające ten Trybunał osoby, które tam zasiadały. Poprzez dyspozycyjność tego TK wobec PiS-u i wobec prezydenta. Poprzez to, że szefem TK jest były szef ABW. Poprzez absolutne upolitycznienie – ocenił Włodzimierz Czarzasty.

Dodał także: – My się zastanawiamy, kiedy ten Trybunał Konstytucyjny na przykład stwierdzi: „nasze kadencje są dożywotnie, w związku z tym nie będziecie nas wymieniali” . – To jest ośmieszanie polskiego państwa i w ramach tego ośmieszania polskiego państwa dokłada do tego rękę prezydent Nawrocki – ocenił marszałek Sejmu.

Odniósł się również do działań Karola Nawrockiego w sprawie TK. – Jest taki pomysł ze strony Pałacu Prezydenckiego, że prezydent będzie premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Absolutnie apeluję do pana prezydenta: niech pan abdykuje z pozycji króla i wróci na pozycję prezydenta. Prezydent reprezentuje, premier rządzi, marszałek Sejmu odpowiada za legislację. Tak to po prostu jest – mówił polityk.

Czarzasty o zatrzymaniu w Kancelarii Prezydenta

Lider Lewicy skomentował także zatrzymanie dyrektorki Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w PFN. – Nie dziwię się, że jak mówię, że przyjdzie sprawiedliwość i przyjdzie moment rozliczenia również pana prezydenta i jego urzędników (...). Nie dziwię się, że jest wycie. Jest wycie – znakomicie. Boli, bo się boją – mówił Czarzasty.

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