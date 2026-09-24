Alarm przy granicy z Polską. Tusk: Musieliśmy ewakuować przejścia graniczne

Donald Tusk ostrzega przed kolejnymi trudnymi tygodniami. Premier mówił o sytuacji na wschodniej granicy podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Bułgarii Rumenem Radewem, który przybył z wizytą do Warszawy.

Drony tuż przy polskiej granicy. Tusk ostrzega

– Kiedy przed chwilą rozmawialiśmy, znowu zaatakowano Ukrainę w pobliżu granic z Polską. Znowu musieliśmy ewakuować przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Domyślacie się, jakie to powoduje straty i nerwy – powiedział premier.

– Ta sytuacja każe nam bardzo konsekwentnie działać tutaj w Polsce, współpracować z Ukrainą, ale też ostrzegać Europę i partnerów europejskich, że ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne - dodał.

Szef rządu podkreślił, że „Polska musi jednocześnie wzmacniać własne bezpieczeństwo, współpracować z Ukrainą i przekonywać europejskich partnerów do przygotowania się na możliwą eskalację”. W ostatnich dniach podobne sytuacje już kilkukrotnie wpływały na funkcjonowanie przejść granicznych w województwie lubelskim.

Alarm na Lubelszczyźnie. Ewakuowano przejścia graniczne

Wcześniej w związku z porannym alertem dotyczącym ryzyka rosyjskiego ataku dronowego na Ukrainę służby wdrożyły dodatkowe procedury na przejściach granicznych. W Dorohusku czasowo zatrzymano odprawę, a autobusy wraz z pasażerami zostały wyprowadzone poza teren przejścia pod eskortą Straży Granicznej. Podróżnych skierowano w bezpieczne miejsce, natomiast osoby pozostające na placówce trafiły do wyznaczonych schronów.

Sytuacja dotyczyła również Zosina. Według informacji służb oba przejścia zostały ewakuowane, a po kilkudziesięciu minutach ruch wrócił do normy. Nie stwierdzono przy tym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

– Nie mieliśmy żadnych szczególnych zdarzeń. Przerwa na przejściach granicznych trwała niecałe pół godziny. Na ten moment w województwie lubelskim na wszystkich przejściach granicznych, a więc w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie oraz Hrebennem ruch odbywa się normalnie, bez utrudnień – przekazał Polskiemu Radiu Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Niepokojące doniesienia z granicy. Alert RCB

Po godz. 7 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców woj. lubelskiego ostrzeżenie, związane z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy. Poderwano polskie myśliwce, o czym informowało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W tym samym czasie na zachodzie Ukrainy pojawiły się rosyjskie bezzałogowce. W czwartek 24 września w godzinach porannych odnotowano ich obecność nad obwodem wołyńskim i rówieńskim. Jeden z dronów został zauważony w rejonie Łucka, około 80 kilometrów od polskiej granicy.

Nad miastem działała ukraińska obrona przeciwlotnicza. Słychać było również eksplozje. Kolejne informacje o bezzałogowcach pojawiły się po godz. 11.30.

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