Sakiewicz grzmi o ataku na telewizję i dziennikarzy. „TV Republika musi nadawać”
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Sakiewicz grzmi o ataku na telewizję i dziennikarzy. „TV Republika musi nadawać”

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Pracownik TV Republika i prezes Tomasz Sakiewicz
Pracownik TV Republika i prezes Tomasz Sakiewicz Źródło: Shutterstock / Longfin Media, Wikimedia Commons / Tomasz Molina
Tomasz Sakiewicz opublikował wideo w związku z zatrzymaniem przez CBA Anny P. i Piotra M. Prezes TV Republika ocenił, że to uderzenie w jego stację i związanego z nią publicystę.

„TV Republika musi nadawać! Trwa zmasowany atak na telewizję oraz naszych dziennikarzy. Tylko dzięki Państwa wsparciu cały czas możemy nadawać. Za każą cegiełkę, która pomaga utrzymać Republikę serdecznie Państwu dziękuję!” – napisał na platformie X (dawny Twitter) Tomasz Sakiewicz. Szef Telewizji Republika do wpisu dołączył trwające ponad 1,5 minuty nagranie.

Anna P. i Piotr M. zatrzymani przez CBA. TV Republika uderza w Waldemara Żurka i Donalda Tuska

„Wstrząsający materiał Telewizji Republika demaskujący bezprecedensowe działania aparatu państwowego podległego rządowi Donalda Tuska. Do domów dziennikarzy, współpracowników stacji oraz byłych urzędników Kancelarii Prezydenta RP o świcie wkroczyły zamaskowane formacje z długą bronią. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprost ogłasza, że to dopiero ‘początek zatrzymań’” – podkreślono z kolei w serwisie YouTube.

„Przedstawiciele opozycji alarmują, że to zaplanowana na rok przedwyborczy operacja polityczna, mająca na celu zastraszenie środowisk patriotycznych i sparaliżowanie największego niezależnego medium w Polsce. W odpowiedzi prezes Tomasz Sakiewicz oraz Kluby Gazety Polskiej wzywają do pełnej mobilizacji w obronie wolności słowa” – dodano w opisie filmu.

TV Republika o „wstrząsającym materiale”. „Skandaliczne kulisy akcji służb”

W wideo pokazano na początek „pokaz siły aparatu państwowego: poranne działania uzbrojonych funkcjonariuszy i wyprowadzanie zatrzymanych w kajdankach”. Następnie zaprezentowano relację Piotra M. o wejściu zespołu bojowego z długą bronią do jego prywatnego mieszkania. Publicysta TV Republika ujawniając kulisy akcji służb mówił, że była ona „skandaliczna”. Potem pokazano komentarz Przemysława Czarnka, który grzmiał o „cyrku zaplanowanym na ostatni rok przed wyborami”.

Kandydat PiS na premiera uderzył w Donalda Tuska i Waldemara Żurka. Wyemitowano też słowa Piotra M., że „atakowana jest Telewizja Republika, która jest największą nie tylko w ogóle telewizją informacyjną, ale jest największą w ogóle telewizją, która nadaje w Polsce”. Na koniec wspomniano o „szykanach ze strony władzy” i zapewniono, że medium „nie ugnie się przed naciskami”.

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Źródło: WPROST.pl