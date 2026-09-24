Kulisy ataku Ukraińca w opactwie. Prokuratura podała nowe fakty

W czwartek ok. godz. 9:30 do policji wpłynęło zgłoszenie, zgodnie z którym na terenie Jarosławskiego Opactwa na ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu, Ukrainiec zaatakował nożem mężczyznę. 31-latek został zatrzymany na miejscu. Według wstępnych ustaleń nożownik kilkanaście minut wcześniej ranił czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy trafili do szpitala, z czego trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami. Kulisy ataku ujawniła Interia. Trzy z zaatakowanych osób to osoby duchowne.

Jarosław. Szczegóły ataku Ukraińca

Napastnik miał wtargnąć do klasztornej kuchni. Od początku miał zachowywać się agresywnie. Po prośbie o opuszczenie pomieszczenia Ukrainiec miał rzucić się na jednego z księży i zacząć go uderzać. 31-latek miał rozbić na głowie duchownego cztery szklane dzbanki na herbatę. Z pomieszczenia uciekły kucharki. Księdzu udało się zabarykadować w innym pomieszczeniu. Napastnikowi nie udało się sforsować drzwi.

Hałas spowodował, że na miejsce udał się ksiądz dyrektor, który został dźgnięty przez Ukraińca w nogę. Duchowny jest aktualnie operowany. Zmarły to ksiądz rezydent, który został zaatakowany, gdy wychodził z konfesjonału. Po ataku szkoły w Jarosławiu otrzymały zalecenie, by nie wypuszczać dzieci na zewnątrz. Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu podała, że 31-latek dzisiaj w nocy wjechał z Niemiec do Polski i chciał przekroczyć granicę na przejściu w Korczowej.

Marcin Kierwiński i Donald Tusk komentują

To się jednak nie udało mężczyźnie. Na razie nie wiadomo, jak Ukrainiec znalazł się w Jarosławiu. Od 31-latka pobrano krew w celu zbadania na obecność środków odurzających i alkoholu. Na razie nie ma żadnych informacji o motywach działania nożownika. Stan dwójki poszkodowanych jest ciężki, ich życie jest zagrożone. Minister spraw wewnętrznych i administracji w mediach społecznościowych podał, że z mężczyzną „trwają czynności z udziałem śledczych”.

„Odpowie za ten czyn z całą surowością polskiego prawa. Wsparcie psychologiczne jest udzielane na miejscu osobą które były świadkami tego morderstwa” – napisał Marcin Kierwiński. „Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku” – skomentował z kolei Donald Tusk.

Karol Nawrocki zabrał głos po tragedii. „Państwo musi być silne, działać szybko”

„Z bólem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza, który padł ofiarą brutalnego ataku w jarosławskim Opactwie. Jego Bliskim i całej wspólnocie Opactwa składam wyrazy najgłębszego współczucia. Rannym ofiarom tego ataku życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Wobec takich aktów państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa” – brzmi wpis Karola Nawrockiego.

„Zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju. Dzisiejszy atak wstrząsnął nami wszystkimi i wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. Oczekuję, że właściwe służby szybko i dokładnie wyjaśnią wszystkie okoliczności tej tragedii. Zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom” – podsumował prezydent.

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