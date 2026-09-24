Ojciec brutalnie zamordowanej Mai boi się matki oskarżonego. „Jest zdolna do wszystkiego”

We wtorek (22 września) funkcjonariusze zapukali do drzwi domu Katarzyny G. Podczas przeszukania 47-latka „miała uderzyć funkcjonariusza” – podawał dziennik „Fakt”. Mundurowi zatrzymali kobietę i umieścili w areszcie na dwie doby. Niedługo później warszawska komenda opublikowała komunikat prasowy, w którym informowała o zarzutach, jakie usłyszała matka oskarżonego 18-latka. Miała „naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjanta”. Po czynnościach została zwolniona.

W domu 47-latki mundurowi zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych i dokumenty (w formie papierowej). Na terenie posiadłości pojawili się, ponieważ w niedzielę (20 września) stacja Polsat News udostępniła nagranie z byłym kolegą z celi Bartosza G. – nijakim „Omarem” pochodzącym z Pakistanu. Katarzyna G. miała zlecić mu zabójstwo trzech osób, które dążyły do ukarania jej członka rodziny – wynika z jego relacji. Wśród nich znaleźli się ponoć Jarosław Kowalski i mec. Wojciech Kasprzyk – adwokat, którego rodzina zmarłej wynajęła, by reprezentował ją w trakcie sądowej batalii.

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Groźby ojciec Mai słyszał już wcześniej i od początku traktował je bardzo serio. – Wcześniej już wiedziałem, że ta kobieta w rozmowie z przyjaciółką powiedziała, że ja i mój pełnomocnik – mec. Kasprzyk – zapłacimy życiem, jeśli zniszczymy jej syna i zrujnujemy jej życie, że nie będzie miała żadnych skrupułów. A w reportażu Polsatu zobaczyłem, że ona rzeczywiście dała na nas zlecenie, że przeszła od słów do realizacji swojego planu – stwierdził (cytat za Onetem).

Po emisji głośnego materiału stacji policja wezwała na przesłuchanie Kowalskiego – w charakterze świadka. – W jego trakcie policjanci pojechali do domu G., żeby zabezpieczyć telefon, laptopa i notatki. Zatrzymali ją, bo zaatakowała jednego z nich – powiedział.

Mężczyzna, który dostał zlecenie od 47-latki, przez jakiś czas miał mieszkać u kobiety. W tym czasie ponoć otrzymał od niej m.in. zdjęcia i adresy osób, które ta rzekomo chciała pozbawić życia – dowiedział się portal od anonimowego informatora.

Ojciec zmarłej przyznał, że słyszał o tym, iż u G. „zamieszkali dwaj obcokrajowcy”. – Naprawdę się wystraszyłem. Boję się nie tylko o siebie, ale też o żonę i naszego 7-letniego synka. Dla mnie ta kobieta jest nieobliczalna, niebezpieczna, zdolna do wszystkiego. (...) Czuję, że zagrożenie z jej strony jest naprawdę realne, bo dała zlecenie zabójstwa, tylko ktoś go nie przyjął. Teraz moja obawa jest taka, czy nie znalazła innej osoby – zaznaczył.

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