Padł termin przejęcia właściciela TVN. „Bezpiecznik” nie dla polskiej stacji?

Paramount Skydance w poniedziałek 21 września ogłosiło ugodę z 12 prokuratorami generalnymi stanów USA. Pozew dotyczył naruszenia przepisów monopolowych i zablokował fuzję z Warner Bros. Discovery. Porozumienie usunęło ostatnią poważną przeszkodę stojącą na drodze do transakcji. Jeden z punktów umowy zakłada utworzenie Rady Niezależności Redakcyjnej, która będzie nadzorować CBS News i CNN. Ma ona zapewnić niezależne, obiektywne i oparte na faktach relacjonowanie wydarzeń.

Rada musi zostać powołana w ciągu 180 dni od sfinalizowania fuzji i musi składać się z pięciu aktywnych zawodowo lub emerytowanych dziennikarzy posiadających co najmniej 10-letnie doświadczenie. Będzie rozstrzygać „wszelkie spory między pracownikami CBS News i CNN oraz kierownictwem połączonego podmiotu dotyczące domniemanej stronniczości w przekazie lub nieprzestrzegania uzgodnionych standardów rzetelności dziennikarskiej”.

TVN zmieni właściciela. Co z Radą Niezależności Redakcyjnej w kontekście polskiej stacji?

Nie wiadomo, czy podobne gwarancje mają dotyczyć TVN24. Onet nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie od Grupy TVN, Warner Bros. Discovery oraz rzeczniczki Paramount Skydance Melissy Zukerman. TVN znajduje się na rządowej liście podmiotów podlegających ochronie. Rzecznik rządu Adam Szłapka również nie odpowiedział na pytania redakcji, komentarza odmówiło także Centrum Informacyjne Rządu.

Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison w poniedziałkowym przemówieniu skierowanym do pracowników stwierdził, że celem jego zespołu jest „wstępne sfinalizowanie transakcji w ciągu około dwóch tygodni”. – Nie sądzę, żeby Paramount chciał zatrzymać TVN. Myślę, że wystawią go na sprzedaż. Ta sprzedaż realnie może nastąpić gdzieś w przyszłym roku. Chyba, że dzieje się coś, o czym my nie wiemy, czego ja bym nie wykluczał – komentował Bartosz Węglarczyk.

Duże koszty przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. TVN zostanie sprzedany?

Redaktor naczelny Onetu w rozmowie z Wirtualnymi Mediami wyjaśnił, że chodzi mu o to, że „jakieś rozmowy w sprawie sprzedaży są już prowadzone”. Ekspert rynku mediów Marek Sowa zwrócił uwagę, że „Grupa TVN przynosi zyski”, a fuzja będzie wiązała się z kosztami. – Z finansowego punktu widzenia ewentualna sprzedaż TVN mogłaby posłużyć jako stosunkowo szybki zastrzyk gotówki do obsługi zadłużenia finalizowanej właśnie transakcji – tłumaczył.

O „optymalizacji kosztów, czyli po prostu zwolnień” mówił też prof. Mirosław Filiciak. Medioznawca z Uniwersytetu SWPS w kontekście cięć wymienił serwis streamingowy Player, czy wydatki na lokalne produkcje telewizyjne. Ekspert nie wykluczył również, że „amerykański koncern będzie szukać kupca na Grupę TVN”. Zmian w ciągu roku nie spodziewa się medioznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Szynol.

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