Zełenski o „straszliwej zbrodni” Ukraińca w Jarosławiu. „Jesteśmy wstrząśnięci tym złem”

„W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Według dotychczasowych informacji zginął ksiądz katolicki, a kilka innych osób zostało rannych. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Wszystkim poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

„Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość” – dodał w dalszej części wpisu prezydent Ukrainy. Głos zabrała też ambasada Ukrainy w Polsce. „Stanowczo potępiamy brutalny atak, do którego doszło 24 września na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu” – czytamy.

Jarosław. Wołodymyr Zełenski i ambasada Ukrainy w Polsce komentują tragedię

„Uważamy wszelkie przejawy przemocy za niedopuszczalne. Szczególnie bolesne jest to, że do tej tragedii doszło w miejscu, które powinno być przestrzenią modlitwy i miłosierdzia. Nasze myśli i modlitwy są dziś z wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim ofiary. Poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane” – brzmi fragment oświadczenia.

Ambasada Ukrainy w Polsce podziękowała wszystkim zaangażowanym w tragiczne wydarzenie oraz tym, którzy udzielają niezbędnej pomocy poszkodowanym. „Jesteśmy przekonani, że właściwe organy wnikliwie i obiektywnie wyjaśnią wszystkie okoliczności tragedii, a osoby odpowiedzialne za popełniony czyn poniosą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem” – podkreślono. W komunikacie podsumowano, że „ból nie może przerodzić się w nienawiść czy kolejną przemoc”.

Zmarł ks. Stanisław Z. Nowe informacje o Ihorze M.

Radio Eska nieoficjalnie ustaliło, że Ihor M. miał wcześniej służyć w ukraińskiej armii i walczyć na froncie w Ukrainie. Miał posiadać ukraiński i niemiecki paszport, a także polski numer PESEL, co wskazuje, że wcześniej przebywał na terenie naszego kraju. 31-latkowi nie udało się przekroczyć granicy z powodu problemów z ubezpieczeniem samochodu. Serwis czytajrzeszow.pl podał, że w wyniku ataku nożownika zmarł ks. Stanisław Z.

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