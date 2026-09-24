Żurek o decyzji prokuratury ws. Wałęsy. „Prawda wygrała z próbą pisania historii na nowo”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w czwartek 24 września umorzyła postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie o składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym tzw. teczek Kiszczaka. Postępowanie prowadzone było od 2017 r. przez IPN, a w 2023 r. śledztwo przekazano prokuraturze. W komunikacie podkreślono, że ówczesny stołeczny prokurator okręgowy Mariusz Dubowski bez wykonania ani jednej czynności procesowej skierował akt oskarżenia.

Sąd zwrócił sprawę prokuratorowi celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Były prezydent zarzuty usłyszał w związku z przesłuchaniem w charakterze świadka, które miało miejsce w kwietniu 2016 r. Śledztwo dotyczyło autentyczności „teczek Kiszczaka”. Wałęsie okazano odręcznie sporządzone dokumenty, ujawnione w mieszkaniu wdowy po gen. Kiszczaku. Znajdowały się one w teczkach personalnej i pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Bolek”.

Na pismach widniały podpisy „Bolek” lub „Lech Wałęsa”. Były prezydent tylko w jednym przypadku potwierdził, że sporządził lub podpisał okazywane mu dokumenty. Z opinii biegłych z zakresu badania pisma wynikało, że większość dokumentów, ujawnionych w „teczkach Kiszczaka” oraz znajdujących się na nich podpisów „Bolek” została sporządzona przez Wałęsę. To spowodowało postawienie zarzutów byłemu prezydentowi.

Śledztwo ws. „Teczek Kiszczaka”. Prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie

Prokurator aktualnie prowadząca postępowanie umarzając śledztwo wskazała, że opinia biegłych nie była kategoryczna. Biegli nie mogli mieć pewności, że zapisy faktycznie nakreślił Wałęsa. Nie przekazano im bowiem tzw. wpływowych prób pisma, a więc tekstu nakreślonego przez byłego prezydenta na polecenie w obecności prokuratora lub policjanta. Biegłym przekazano 136 dokumentów z różnych urzędów. Wałęsa w dwóch przypadkach potwierdził swoje autorstwo, a co do pięciu wskazał, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostały przez niego złożone.

Prokurator wskazała też na błędy popełnione przez biegłych. Zbadano 157 rękopisów z okresu od 19 grudnia 1970 r. do 19 września 1980 r. Ponad połowa z nich była datowana na grudzień 1970 r. i 1971 r. Materiał porównawczy pochodził z kolei z lat 1963 – 2016, z czego kilka z 1963 r., jeden z 1970 r., pojedyncze z 1972 r. i 1974 r. oraz kilka z 1976 r. Większość materiału porównawczego była z lat 80. i 90. XX wieku i z XXI w.

Sami biegli zwrócili uwagę, że różnica charakteru pisma między dokumentami datowanymi na 1976 r. a datowanymi na 1996 r. jest tak duża, że wyglądają całkowicie odmiennie. Ocena dotycząca tego, że dokumenty sporządziła ta sama osoba zapadła tylko na podstawie kilku dokumentów z lat 80., które według nich zostały sporządzone charakterem pisma częściowo zbieżnym z tym widniejącym na dokumentach z lat 70., a częściowo z tym widniejącym na dokumentach z lat 90.

Podpisy byłego prezydenta były fałszowane

Przypomniano, że z licznych zeznań funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa wynika, że w latach 80. fałszowano podpisy byłego prezydenta i preparowano dokumenty podrabiając charakter pisma Wałęsy, co miało go zdyskredytować w oczach współpracowników i Komitatu Noblowskiego, a tym samym przyczynić się, by nie otrzymał on Pokojowej Nagrody Nobla. Nie udało się zebrać materiału badawczego, który był datowany na lata 70. i nie budził wątpliwości.

Biegli badali dwa podpisy „Lech Wałęsa” oraz 63 „Bolek” i 139 długich, często wielostronicowych, tekstów. Jako materiał porównawczy mieli natomiast podpisy „Lech Wałęsa” albo „L. Wałęsa”, jeden tekst długi zanegowany przez Wałęsę i kilka tekstów krótkich. Prokurator zwróciła uwagę, że inaczej sporządza się teksty długie i krótkie, co wpływa na styl pisma. Dodatkowo uwzględniła też, że były prezydent nie sporządzał długich rękopisów, zwłaszcza w latach 70. Biegłym wytknięto też, że nie wyjaśnili, dlaczego wybrali dane litery z materiału porównawczego, a nie inne.

Sprawa TW „Bolka”. Psycholog podważył stan zdrowia świadka

Nie zaprezentowali również wizualnie porównań zapisów długotekstowych badawczych i porównawczego. Prokurator nie uzyskała kolejnej opinii uzupełniającej. W kontekście umorzenia uwzględniono także głosy świadków, według których teczki TW Bolka najprawdopodobniej zostały spreparowane. Dodatkowo tylko nieżyjący już Edward Graczyk jednoznacznie stwierdził, że Wałęsa był TW „Bolkiem”. Zrobił to jednak na ostatnim przesłuchaniu. Zeznania podważył jednak psycholog.

Waldemar Żurek skomentował, że „przez lata upolityczniony aparat państwa ścigał legendę ‘Solidarności’, celowo ignorując fakty i elementarną logikę”. „Prawda wygrała z próbą pisania historii na nowo” – podsumował prokurator generalny. Były prezydent podał dalej wpis Żurka, ale nie zdecydował się go opatrzeć żadnym komentarzem.

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