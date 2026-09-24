Stanowcze słowa wicepremiera ws. afery TK. „Nie ma mowy o siłowych eksperymentach”

Wicepremier zabrał głos ws. tego, co dzieje się w temacie Trybunału Konstytucyjnego. Minister obrony narodowej w czwartek (24 września) odwiedził Podkarpacie, m.in. Garnizon Rzeszów. Właśnie w stolicy regionu miała miejsce konferencja prasowa z jego udziałem.

W ocenie szefa MON-u obywatele nie darzą już zaufaniem TK – za co odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Lider Koalicji 15 Października – prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – stwierdził, że „całkowita dewastacja zaufania do Trybunału zobrazowana jest w malejącej liczbie skarg składanych przez obywateli”. – Tutaj nie ma żadnej mowy o siłowych eksperymentach. Jest mowa o przestrzeganiu prawa. Jeżeli ktoś nie dopełnia swoich obowiązków lub łamie prawo, pełniąc tak ważne funkcje, musi się liczyć z konsekwencjami – zaznaczył (cytat za Polską Agencją Prasową).

Szef PSL skonfrontował się tez ze słowami Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zasugerował, że zarzuty, które usłyszeli urzędnicy TK, to zastosowanie „prawa siły”. – Boją się odpowiedzialności – skwitował Kosiniak-Kamysz. Z relacji redakcji PAP wynika, że chodziło o byłego szefa resortu sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobrę i jego zastępcę – Marcina Romanowskiego, którzy opuścili Polskę, gdzie groził im tymczasowy areszt. – Mieli być szeryfami, mieli być najodważniejsi, a nawet przed polskim wymiarem sprawiedliwości boją się stanąć – ocenił.

Do TK zawita policja?

W czwartek (24 września) Waldemar Żurek gościł na antenie RMF24. Szef ministerstwa sprawiedliwości pytany był o ewentualną interwencję policji w TK – policjanci mieliby umożliwić wejście do siedziby Trybunału sędziom, którzy nie mieli możliwości złożyć ślubowania w obecności prezydenta Karola Nawrockiego (pomimo faktu, że zostali wybrani przez Sejm). Czy może do tego dojść?

– Wszystko zależy [od tego – red.], jak będzie się zachowywał dzisiaj pan [Bogdan] Święczkowski [prezes TK – red.] – powiedział.

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