Święczkowski wszczął postępowanie wobec sędziów TK, możliwe „złożenie urzędu”. Jest odpowiedź

Bogdan Święczkowski na wniosek jednego z sędziów wszczął w czwartek 24 września postępowanie, mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów TK: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka i Sławomira Patyry. Chodzi o wyjaśnienie m.in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników Trybunału Konstytucyjnego.

Inna analizowana sprawa to niewykonywanie obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Decyzje w tej sprawie będą podejmować rzecznik i sąd dyscyplinarny. Może się to zakończyć złożeniem z urzędu. – Nas dyscyplinarkami straszono w Trybunale Konstytucyjnym już w maju, więc to, co się teraz dzieje, wydaje się być próbą zastraszenia nas – powiedział w rozmowie z Onetem sędzia TK Dariusz Szostek.

Zarzuty dla dyrektor Kancelarii TK. Sędzia o „donosie” Święczkowskiego i sprzeczności

Sędzia Szostek wspomniał o „donosie” ze strony Święczkowskiego. – Humorystyczne jest w tym to, że w związku z tym „nieistniejącym”, według prezesa, przestępstwem zarzuty właśnie usłyszała szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego – zwrócił uwagę. W kontekście zarzutu o niestawieniu się na Zgromadzeniu Ogólnym sędzia Szostek wyjaśniał, że Święczkowski „chyba zapomniał, że sam zerwał pierwsze, a na drugim nie było kworum, więc pozostawanie tam byłoby naruszeniem prawa”.

Sędzia Szostek zaznaczył, że „jest po poważnym zabiegu i od kilku tygodni nie może uczestniczyć w pracach TK”. – Jeśli hurtowe zarzuty dyscyplinarne wobec części sędziów pojawiają się dokładnie dzień po tym, jak prokuratura stawia zarzuty pracownikom TK, to trudno tu nie widzieć związku. To pokazuje, w jaki sposób i z jakich intencji działa Trybunał Konstytucyjny. Powtórzę, to jest zwykła próba zastraszenia – podsumował.

Postępowanie wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dariusz Szostek i Sławomir Patyra reagują

Sędzia Sławomir Patyra tłumaczył, że nowi sędziowie nie orzekają, bo czwórka sędziów wybranych przez Sejm nie jest dopuszczona do orzekania. – Odbieram to jako element eskalacji konfliktu. Wczoraj pojawiły się zarzuty dla ważnych pracowników TK. Być może jest tak, że te zarzuty dyscyplinarne to jakaś nerwowa reakcja władz trybunału na działania prokuratury. A może jest w tym jeszcze jakiś koncept – zakończył sędzia Patyra.

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