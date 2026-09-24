Mocna reakcja prezydenckiego ministra na słowa marszałka ws. TK. „Czerwony w całości”

Czarzasty gościł niedawno na antenie radiowej Jedynki. W trakcie rozmowy odpowiadał na pytania zahaczające o jedną z najgłośniejszych i najważniejszych afer politycznych – dot. Trybunału Konstytucyjnego.

– My się zastanawiamy, kiedy ten Trybunał Konstytucyjny stwierdzi np.: „Nasze [sędziów – przyp. red.] kadencje są dożywotnie, w związku z tym nie będziecie nas wymieniali”. To jest ośmieszanie polskiego państwa i w ramach tego ośmieszania polskiego państwa dokłada do tego rękę prezydent Karol Nawrocki – mówił i kontynuował: – Jest taki pomysł ze strony Pałacu Prezydenckiego, że prezydent będzie premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Absolutnie apeluję do pana prezydenta: „Niech pan abdykuje z pozycji króla i wróci na pozycję prezydenta”. Głowa państwa reprezentuje, premier rządzi, marszałek Sejmu odpowiada za legislację. Tak to po prostu jest – podsumowywał siedząc w studiu Polskiego Radia.

Nawiązał też do ostatnich doniesień ws. zarzutów dla urzędników TK. – W związku z tym nie dziwię się, że jak mówię, że przyjdzie sprawiedliwość i przyjdzie moment rozliczenia również pana prezydenta i jego urzędników — jeden właśnie wczoraj został zatrzymany — to nie dziwię się, że po prostu jest wycie. Jest wycie – komentował.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej: W tym wszystkim chodzi tak naprawdę o brudną przemoc

Na słowa Czarzastego zareagował wkrótce Przydacz. Użył do tego popularnej platformy społecznościowej.

„Jak widać, tu nie chodzi o żadne wyjaśnianie, o żaden wymiar sprawiedliwości. Tu chodzi o brudną przemoc. O nadużywanie władzy i upajanie się możliwością wykorzystania instytucji państwa do walki z konkurentami politycznymi. Czy na tym polega demokracja? Czy to jest to państwo prawa? - zastanawia się.

Marszałek polny ma ciągle w głowie komunę. Nie nauczył się tego, co to jest praworządność i demokracja. Mentalność sowieta pozostaje głęboko w czaszce. Czy pokolenie Solidarności, i robotnicy, i inteligencja – dumne są z tego, że po 37 latach, decyzją premiera [Donalda] Tuska – drugą osobą w państwie jest taki człowiek? Czerwony od wewnątrz i czerwony w całości” – napisał na X w czwartek (24 września).

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