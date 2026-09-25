Znany dziennikarz zmienił rolę w procesie, który prezydent wytoczył Onetowi. „Lubię odpowiadać za swoje słowa”

W pierwszej połowie września tego roku ruszył proces ws. publikacji o tytule: „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu” (chodzi o obiekt znajdujący się na Pomorzu). Autorami materiału są dziennikarz polityczny i zastępca red. naczelnego Onetu – Andrzej Stankiewicz, a także Jacek Harłukowicz – dziennikarz śledczy.

„Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz — tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet” – tak rozpoczyna się tekst, którego opublikowanie w maju 2025 r. (w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi) spotkało się reakcją obecnej głowy państwa. Według polityka treść publikacji narusza jego dobra osobiste.

Proces toczy się w trybie niejawności – choć prawnicy, którzy reprezentują w sądzie wydawcę Onetu, wnioskowali o to, by opinia publiczna mogła śledzić rozprawy.

Karol Nawrocki vs. Onet. „Mamy świadków”

Red. Stankiewicz miał ws. charakter świadka, ale obecnie występuje jako pozwany. Dlaczego?

– Lubię odpowiadać za swoje słowa. Rzeczywiście, początkowo zeznawałem w tej sprawie jako świadek. Dzisiaj usiadłem po stronie pozwanej i uczestniczyłem w przesłuchaniach, bo po prostu bardzo dużo wiem o tej sprawie – wskazał.

Dziennikarz ze spokojem obserwuje proces. – Mamy świadków, którzy twierdzą, że Karol Nawrocki uczestniczył w procesie sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu. Świadkowie będą zeznawać, mimo że obserwuję po drugiej stronie chęć wywierania rozmaitych nacisków na świadków – ujawnił w rozmowie z własną redakcją.

Onet przypomniał, że prezydent złożył też prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom materiału. To osoba sprawa – karna. – Z sądów nie wychodzę od 30 lat, to są oczywiście procesy dziennikarskie. Więc dla mnie to nie pierwszyzna – powiedział Stankiewicz.

Jeśli chodzi o sprawę cywilną, wiceszef redakcji zaznaczył, że „nie ma nic do ukrycia”. – Mam nadzieję, że szybko się skończy – i że jednym z elementów będzie przesłuchanie Karola Nawrockiego – wskazał.

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