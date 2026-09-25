Szczepkowska bez litości o Nawrockim. „Ludzie zaczęli przeglądać na oczy”

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu sprawdzono, który z polityków cieszy się obecnie największym zaufaniem wśród Polaków. W badaniu po raz pierwszy od dawna Karol Nawrocki nie przekroczył granicy 50 proc. Aktualnie zaufanie do prezydenta deklaruje 47,1 proc. ankietowanych (spadek o 3,1 pkt proc.).

Na drugiej pozycji uplasował się Radosław Sikorski z wynikiem 46,2 proc. (wzrost o 2,6 pkt proc.). Tym samym różnica między głową państwa a szefem MSZ wynosi zaledwie 0,9 pkt proc. Podium zamyka Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON budzi zaufanie u 42,8 proc. respondentów.

Nawrocki traci, Sikorski zyskuje. Szczepkowska komentuje sondaż

Wyniki sondażu nie umknęły uwadze Joanny Szczepkowskiej. Aktorka zwróciła uwagę na rezultaty Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego. Wygląda na to, że ludzie zaczęli przeglądać na oczy i tu żadna TV Republika, ani algorytmy nie pomogą. Zależność Nawrockiego od Trumpa widać gołym okiem, a jaki jest Trump widzi każdy, nawet najbardziej wpatrzony w prawą stronę – oceniła.

Na poparcie tej tezy przytoczyła sondaże, według których 48 proc. Polaków ocenia prezydenta USA negatywnie, a 22 proc. pozytywnie.

W dalszej części wpisu publicystka odniosła się do relacji Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Zauważyła, że Donald Trump chwalił zarówno polskiego prezydenta, jak i przywódcę Chin Xi Jinpinga.

„Tak oto obaj kroczą w jednym przyjaznym szeregu z Donaldem Trumpem. W imię tej przyjaźni, Karol Nawrocki odsuwa od wyborców myśl o silnej Europie, jedyną myśl, która daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Plecie coś o »winie Tuska« w sprawie wzrost cen paliw i wali »na oślep« jak Trump, bo chce zawetować kolejny raz rządową ustawę, która ma obciążyć podatkami wielkie koncerny” – komentowała.

Szczepkowska uderza w Nawrockiego. Padły mocne słowa

W opinii aktorki prezydent będzie „wetował i kłamał w żywe oczy, że ma lepszą propozycję”. „Będzie chronił finansowych potentatów twierdząc, że po prostu obniży ceny paliw. I co dalej? Kto będzie dostarczał do Polski paliwa za niższą cenę? Ile czasu minie, kiedy tanie paliwo wykupią u nas obcokrajowcy?” – dopytywała.

Według Joanny Szczepkowskiej „wyporność wyborców na propagandę Karola Nawrockiego wyraźnie się kończy”. „Każdy widzi, że za wysokie ceny paliw odpowiada Trump, przyjaciel chińskiego komunisty i naszego rezydenta. Wywołał kompletnie nieprzemyślaną i chaotyczną wojnę z Iranem, za co wstrząsem gospodarczym płaci cały świat” – podkreśliła aktorka.

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Artystka odniosła się również do pomysłu nazwania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce imieniem Donalda Trumpa.

„Jak my będziemy wyglądali, kiedy on przegra wybory z demokratami, na co wszystko wskazuje? Będziemy mieli w Polsce bazę amerykańską imienia przegrywa? Jak będą się czuli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce pod nazwiskiem skompromitowanego błazna?” — zastanawiała się. „W tym prezydenckim pałacu siedzi kupa politycznych idiotów” – dodała.

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