Berek reaguje na ruch prezesa TK wobec sędziów. „To jest rzecz absolutnie niebywała”

Przypomnijmy, 24 września Trybunał Konstytucyjny poinformował, że prezes Bogdan Święczkowski, „działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry” .

Jak wyjaśniono, postępowanie to ma wyjaśnić „okoliczności wskazanych we wniosku m.in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK” . Dodano również, że „ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów zostanie dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny. Postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia ww. sędziów TK z urzędu” .

Berek o zapowiedzi Święczkowskiego ws. trojga sędziów

25 września w programie „Graffiti” na antenie Polsat News wybrany przez Sejm na sędziego do TK Maciej Berek został zapytany o komentarz w sprawie zapowiedzi prezesa Trybunału dotyczącej nowopowołanych sędziów.

– W tym komunikacie, który został podany do publicznej wiadomości, jest zdanie, że podstawą do tego postępowania dyscyplinarnego ma być to, że ci sędziowie złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które jak rozumiem, w opinii Święczkowskiego nie miało miejsca. Sędzia Święczkowski bardzo często występuje w roli, w której rozstrzyga o czymś, co było albo nie było, co jest przestępstwem lub nie jest – ocenił Maciej Berek.

– Jeżeli ktoś składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i później jest postępowanie i to postępowanie udowadnia, że tego przestępstwa nie było, to wtedy ten zawiadamiający rzeczywiście naraża się na odpowiedzialność karną – jeśli świadomie zawiadomił fałszywie – wyjaśnił prawnik.

– Dwa dni temu prokuratura postawiła zarzuty tym osobom. Wykonała wobec nich (...) pewne czynności; zawiesiła im wykonywanie obowiązków, zakazała kontaktów z sędziami itd., a pan Święczkowski wychodzi i mówi: „tutaj nie ma żadnego przestępstwa, przestępstwo popełniają ci, którzy zawiadomili o tej sytuacji” . To jest rzecz absolutnie niebywała. To jest dokładnie to samo, jak sędziowie zawiadomili, że uniemożliwia im się wstępu do budynku TK, wezwali policję, po czym pan sędzia Święczkowski złożył zawiadomienie na policjantów, którzy weszli do budynku, że ośmielili się wejść, bo on uważa, że to było nieuprawnione. To jest traktowanie instytucji, w której ten ktoś sprawuje swój urząd, tutaj sędzia Świeczkowski, jak prywatne miejsce, w którym wszystko rozstrzyga się jednoosobowo. Tak państwo nie działa i sędzia Świeczkowski doskonale o tym wie – ocenił Maciej Berek.

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