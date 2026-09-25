Gibała faworytem w Krakowie? Nowy sondaż przynosi niespodziankę

Łukasz Gibała otwiera stawkę przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Krakowie, które zostaną przeprowadzone w niedzielę 27 września. Takie wnioski płyną z najnowszego badania OGB przeprowadzonego dla serwisu Love Kraków.

Gibała kontra Piątkowska. Nowy sondaż przed wyborami w Krakowie

Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców może liczyć na poparcie w wysokości 32,88 proc. Tuż za nim znalazła się Monika Piątkowska. Polityczka, która startuje pod szyldem komitetu Ponad Podziałami z poparciem Koalicji Obywatelskiej i PSL widzi w roli prezydentki miasta 27,78 proc. respondentów. Różnica między dwojgiem liderów wynosi więc nieco ponad 5 punktów procentowych.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem (16,11 proc.), Aleksandra Owca z Razem (11,01 proc.) oraz Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (7,01 proc.)

Stawkę zamykają Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, którego poparło 5,07 proc. badanych, oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej z wynikiem 0,14 proc.

Warto zwrócić uwagę na odsetek tych, którzy nadal nie podjęli decyzji, na którego z polityków chcieliby oddać swój głos. W sondażu OGB niezdecydowanych jest aż 23,78 proc.

Nowe badanie OGB pokazuje również zmianę w notowaniach liderów względem poprzedniego sondażu tej samej pracowni. W sondażu z 20 września dla Polsat News i Interii Łukasz Gibała miał 39,17 proc. poparcia, a więc o 6,29 pkt proc. więcej. W tym samym czasie o 4,04 pkt proc. poprawił się rezultat Moniki Piątkowskiej i obecnie jest to 27,78 proc.

Kraków wybiera prezydenta. Potrzebna będzie druga tura?

Sondaże potwierdzają, że o tym, kto ostatecznie zastąpi Aleksandra Miszalskiego w roli prezydenta Krakowa, zdecyduje druga tura. – Głosowanie w niedzielę 27 września to jeszcze nie będzie ostateczne starcie. To jest raczej walka o pole position, zwłaszcza że dwójka faworytów do wejścia do drugiej tury jest od jakiegoś czasu dość klarowna i zgodna z przewidywaniami. Myślę więc, że realna gorączka zacznie się dopiero przed drugą turą, to wszystko będzie się powoli rozkręcać – ocenił w „Rozmowie Wprost” prof. Jarosław Flis z UJ.

W opinii eksperta na razie trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał przepływ elektoratów w ewentualnej drugiej turze. – To jest wielka niewiadoma, dlatego że elektoraty pozostałych kandydatów są mniej więcej podzielone. Z jednej strony mamy dwie kandydatki lewicy, mamy kandydatów raczej opozycyjnych wobec obecnego układu władzy z PiS oraz Konfederacji Korony Polskiej – tłumaczył.

Prof. Jarosław Flis zwrócił uwagę na fakt, że sporą rolę może odegrać frekwencja i mobilizacja wyborców. – Zwykle w polskich wyborach w większych miastach frekwencja w drugiej turze spada, co oznacza, że większym problemem jest utrzymanie własnych wyborców niż przyciągnięcie nowych. Nadzieje na tych drugich są raczej skromne – podkreślił.

Sondażowe wyniki exit poll wyborów na prezydenta Krakowa poznamy w niedzielę 27 września o godzinie 21:00, tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

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