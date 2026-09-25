Coraz więcej cudzoziemców łamie zasady pobytu. Niepokojące dane Straży Granicznej

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku Straż Graniczna ujawniła prawie 8,3 tys. cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy dotyczące wjazdu lub pobytu w Polsce – ustaliła „Rzeczpospolita”. W analogicznym okresie ubiegłego roku takich osób było niespełna 6 tys., co oznacza wzrost o blisko 40 proc.

Dla porównania przez cały 2025 rok funkcjonariusze ujawnili ponad 9,3 tys. takich cudzoziemców. Jeżeli tegoroczne tempo się utrzyma, wynik ten może zostać wyraźnie przekroczony.

Ukraińcy i Kolumbijczycy na czele statystyk

Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy – od początku stycznia do końca sierpnia zatrzymano ich 2,2 tys. Na drugim miejscu znaleźli się Kolumbijczycy, których było około 1,4 tys.

Kolejne miejsca zajęli obywatele Gruzji – 748 osób, Białorusi – 400 oraz Mołdawii – 354. Naruszenia dotyczyły między innymi pobytu po wygaśnięciu zezwolenia lub wizy, braku dokumentów uprawniających do pozostania w Polsce, nielegalnego zatrudnienia oraz posługiwania się nieważnymi albo podrobionymi dokumentami.

Przez prawie rok mieszkał i pracował nielegalnie

We wrześniu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12 cudzoziemców bez wymaganych dokumentów. Wśród nich znajdował się obywatel Sri Lanki, który przebywał w Polsce nielegalnie od prawie roku i w tym czasie podjął pracę. Nie próbował wcześniej uregulować swojego statusu.

Podczas sierpniowej kontroli kierowców świadczących przewóz osób w pobliżu Lotniska Chopina zatrzymano natomiast pięciu cudzoziemców. Jeden z nich figurował w systemach jako osoba niepożądana w Polsce z powodu wcześniejszego wyroku.

We Włoszczowie Straż Graniczna zatrzymała również 44-letniego obywatela Uzbekistanu, którego dane zostały wpisane przez niemieckie służby do Systemu Informacyjnego Schengen. Mężczyzna, mimo obowiązującej odmowy wjazdu i pobytu na terenie strefy Schengen, złożył w Polsce wniosek o pobyt czasowy.

Problem widać także podczas kontroli przedsiębiorstw. Tylko do końca czerwca Śląski Oddział SG przeprowadził 200 kontroli legalności zatrudnienia. Spośród 3483 sprawdzonych cudzoziemców 920 pracowało nielegalnie. Na pracodawców nałożono kary o łącznej wartości ponad 452 tys. zł.

Ponad milion cudzoziemców pracuje w Polsce

Wzrost liczby naruszeń należy rozpatrywać w kontekście coraz większej obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec marca 2026 roku pracę w Polsce wykonywało 1 mln 152,7 tys. obcokrajowców. To o 85,7 tys., czyli 8 proc., więcej niż rok wcześniej.

Szczególnym problemem pozostaje nielegalne zatrudnienie organizowane przez firmy pośredniczące. W czerwcu Straż Graniczna poinformowała o wynikach kontroli przedsiębiorstwa kierującego pracowników do zakładów mięsnych. Spośród 212 sprawdzonych cudzoziemców aż 143 pracowało z naruszeniem przepisów.

W przypadku 124 osób – głównie obywateli Nepalu i Indii – wykorzystano fikcyjne zaświadczenia o rozpoczęciu studiów oraz legitymacje studenckie. Dokumenty miały pozwolić pracodawcy ominąć obowiązek uzyskania zezwoleń na pracę. Zatrzymano 20 cudzoziemców, wobec których rozpoczęto procedury zobowiązania do powrotu.

O skali działań służb świadczą też wyniki czerwcowej operacji przeprowadzonej w całym kraju przez Straż Graniczną i policję. W ciągu dwóch dni skontrolowano legalność pobytu ponad 1,2 tys. osób. Zatrzymano blisko 140 cudzoziemców, a wobec prawie 90 wszczęto postępowania powrotowe. W 15 przypadkach podstawą działań było zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

System wykryje przekroczony pobyt, ale nie wskaże adresu

Na zewnętrznych granicach strefy Schengen działa system EES, który elektronicznie rejestruje wjazdy i wyjazdy obywateli państw spoza Unii Europejskiej przyjeżdżających na krótki pobyt. System był wdrażany od października 2025 roku, a od 10 kwietnia 2026 roku działa w pełnym zakresie.

EES zapisuje między innymi dane osobowe, zdjęcia twarzy i odciski palców. Pozwala więc wykryć, że określona osoba przekroczyła dopuszczalny czas pobytu. Nie umożliwia jednak ustalenia, gdzie aktualnie przebywa.

Eksperci cytowani przez „Rzeczpospolitą” ostrzegają, że samo uszczelnienie granic nie wystarczy. Potrzebne są również kontrole legalności pobytu i zatrudnienia, sprawniejsza wymiana danych pomiędzy urzędami oraz skuteczne wykonywanie decyzji zobowiązujących cudzoziemców do opuszczenia kraju.

Szara strefa sprzyja nadużyciom

Osoby pozostające poza oficjalnym systemem mogą znaleźć pracę bez umowy, wynająć mieszkanie bez formalności lub korzystać z usług pośredników oferujących fikcyjne zatrudnienie i fałszywe dokumenty. Taki model uderza również w samych cudzoziemców, którzy są bardziej narażeni na wyzysk, niewypłacanie wynagrodzeń i pracę w niebezpiecznych warunkach.

Rozbudowa szarej strefy oznacza jednocześnie straty z niezapłaconych podatków i składek oraz nieuczciwą konkurencję wobec legalnie działających przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów państwo powinno kontrolować cały proces migracyjny – od wjazdu do Polski, przez legalność pobytu i pracy, aż po egzekwowanie decyzji powrotowych.

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