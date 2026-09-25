Były wojskowy stanął przed sądem za znieważenie Nawrockiego. „Ruszył proces bezczelnego nadczłowieka”

Proces rozpoczął się w środę 23 września przed Sądem Okręgowym w Opolu. Przypomnijmy, pł. rezerwy Adam Mazguła jest zaangażowany w działalność Komitetu Obrony Demokracji. Poseł PiS Dariusz Matecki złożył doniesienie w sprawie jego wypowiedzi w mediach społecznościowych uderzających w prezydenta.

Miał znieważyć prezydenta. Przed sądem rozpoczął się proces Adama Mazguły

Według prokuratury w uzasadnieniu aktu oskarżenia znajdują się sformułowania, które są przestępstwem. Jak przekazała „Gazeta Wyborcza” Mazguła miał publikować treści, które „nie pozostawiały pola na jakąkolwiek interpretację i w konsekwencji mogły zostać odebrane jako znieważające i pomawiające” Karola Nawrockiego. Miał formułować wobec prezydenta „zarzut zdrady narodowej, antypolskości lub popełniania przestępstw czy też niemoralnego zachowania” .

Prokuratura w uzasadnieniu aktu oskarżenia miała też formułować opinię, że wojskowy mógłby „z łatwością” zastąpić swoje sformułowania „innymi formami wypowiedzi” . Natomiast jego wypowiedzi „koncentrowały się na obelżywych elementach, co utrzymywało się przez okres kilku miesięcy” . Oceniono również stopień szkodliwości zachowania pułkownika jako „wyższy niż znikomy” .

Przestępstwa zarzucane płk. Mazgule dotyczą m.in. tzw. zniesławienia, co oznacza, że w takim przypadku procesy nie mogą być jawne, chyba że wyrazi na to zgodę strona pokrzywdzona. W związku z tym, że na sali rozpraw nie było prezydenta ani jego pełnomocników, których sąd mógłby zapytać o ewentualne odtajnienie, proces nie mógł być jawny. Na sali rozpraw prócz stron sprawy mogli przebywać jedynie przedstawiciele trzech organizacji społecznych, którzy dołączyli do sprawy jako obserwatorzy.

Mazguła zabrał głos po rozpoczęciu procesu

Emerytowany wojskowy nie przyznawał się do zarzutów. Twierdził natomiast, że „wszystkie jego publikacje nie są skierowane na obrażanie kogokolwiek, ale poruszają najistotniejsze problemy polityczne naszego kraju, są nacechowane patriotyzmem i odpowiedzialnością za kraj” .

Z kolei po rozpoczęciu procesu napisał w mediach społecznościowych: „ruszył proces bezczelnego nadczłowieka”. Po czym relacjonował, że „dzień upłynął na rozpatrywaniu wniosków obrony o oddalenie oskarżenia i innych oraz prokuratury, jednak wszystkie zostały odrzucone. Sprawa zacznie się w praktyce w dniu 29 października o 9:30” .

Mazguła podziękował też „organizacjom społecznym, które w jego obronie włączyły się do procesu: Stowarzyszeniu Obserwatorium Wyborcze i Marcinowi Skubiszewskiemu, Fundacji Collegium Nobilium Novum i Włodzimierzowi Zydorczakowi oraz Stowarzyszeniu Kooperatywa Pracy Organicznej i Jakubowi Urbanowiczowi” .

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