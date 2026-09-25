Ważna ustawa na biurku Nawrockiego. Warszawę i Wrocław czekają zmiany?

W polskim prawie wyborczym może dojść do istotnej zmiany. Chodzi o sposób ustalania, ilu posłów przypada na poszczególne okręgi. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która przekazuje to zadanie Państwowej Komisji Wyborczej. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 59 senatorów, przeciw było 31.

Senat poparł zmianę kodeksu wyborczego. Chodzi o podział mandatów

Aktualnie podział mandatów jest powiązany z decyzją Sejmu. Problem pojawia się wtedy, gdy przez lata zmienia się liczba mieszkańców poszczególnych części kraju, a liczba mandatów pozostaje taka sama. W efekcie w jednym okręgu na posła przypada znacznie więcej wyborców niż w innym.

To właśnie z tym zjawiskiem ma się rozprawić nowelizacja. Zgodnie z proponowanymi zasadami, liczba mandatów ma być wyliczana na podstawie danych o liczbie wyborców, według określonego algorytmu. PKW miałaby następnie ustalać i ogłaszać nowy podział.

Problem z nierównym podziałem mandatów nie jest nowy. PKW już wcześniej zwracała uwagę Sejmu na konieczność dostosowania liczby posłów do zmian demograficznych. Skala zjawiska rosła z kolejnych lat. W 2014 r. korekta dotyczyła ośmiu okręgów, w 2022 r. – 21, a obecnie obejmuje 23 z 41 okręgów.

PKW wskazywała także konkretny kierunek zmian. W styczniu 2026 r. ponownie przeliczono liczbę mandatów przypadających na poszczególne okręgi. Z wyliczeń wynikało, że w 13 okręgach należałoby zmniejszyć liczbę mandatów o jeden. W ośmiu okręgach mandatów powinno natomiast przybyć.

Nawrocki zdecyduje o zmianach. Warszawa i Wrocław zyskają?

Zmiany byłyby szczególnie widoczne w największych aglomeracjach. W Warszawie liczba mandatów miałaby wzrosnąć o jeden, a we Wrocławiu o dwa. Jeszcze większa korekta dotyczyłaby tzw. obwarzanka warszawskiego, czyli okręgu nr 20. Dziś wybiera on 12 posłów. Według najnowszych wyliczeń PKW powinno ich być 15.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Mariusz Witczak, poseł KO zajmujący się zmianami w kodeksie wyborczym, ostrzegał wcześniej, że szeroka nowelizacja może zwiększyć ryzyko prezydenckiego weta. Wskazywał, że skoro sama zmiana sposobu przydzielania mandatów jest rozwiązaniem technicznym i apolitycznym, lepiej byłoby przyjąć ją w osobnej ustawie.

– Jest już jasne, że we wszystkich przedsięwzięciach legislacyjnych trzeba zakładać złą wolę prezydenta Karola Nawrockiego – podkreślał polityk.

Jeśli zostałaby zawetowana, zwolennicy zmiany zapowiadają powrót do pomysłu w węższej, osobnej nowelizacji. Oznaczałoby to, że kwestia przekazania PKW kompetencji do ustalania liczby mandatów w okręgach jeszcze w tym roku mogłaby ponownie trafić do Sejmu.

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