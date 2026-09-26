Takiego widoku nie warto przegapić. Szykuje się niezwykłe zjawisko na niebie

W sobotę 26 września w całym kraju będzie okazja, by podziwiać tzw. Pełnię Księżyca Żniwiarzy. Maksimum wydarzenia przypadnie na godz. 18:49 czasu polskiego. Najlepszą porą na obserwację będzie zatem czas wschodu Księżyca oraz zachodu.

Pełnia Żniwiarzy 2026. Czym się wyróżnia?

Jesień sprzyja wyjątkowym wydarzeniom astronomicznym. Podczas Pełni Księżyca Żniwiarzy, gdy będzie zbliżał się do horyzontu, przez złudzenie optyczne, nazywane też iluzją Księżyca, jego tarcza może się wydawać wyjątkowo większa. Może też mieć intensywny pomarańczowy odcień. Niedługo po jego wschodzie w jego pobliżu pojawi się również Saturn. Ci, którzy będą obserwować niebo przy pomocy teleskopu, będą mogli z łatwością dostrzec również Saturna.

Co ciekawe, niespełna miesiąc temu doszło do częściowego zaćmienia Księżyca. Jak informował wtedy Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, do tego zjawiska dochodzi wtedy, gdy „nasz naturalny satelita, znajdując się dokładnie naprzeciwko Słońca względem Ziemi, na jakiś czas zagłębia się w rzucanym przez naszą planetę cieniu. Powoduje to stopniowe pociemnienie tarczy Księżyca, aż do osiągnięcia krwistoczerwonej barwy” . Jego kolor był wynikiem „padania na Księżyc wyłącznie światła słonecznego przefiltrowanego przez ziemską atmosferę”. Ekspert przekazał także, że „w kulminacyjnym momencie 0,9319 średnicy tarczy Księżyca zanurzyło się w cieniu Ziemi”.

facebook

Co jeszcze warto obserwować na niebie we wrześniu?

Pierwsze dni astronomicznej jesieni sprzyjają również obserwacji Galaktyki Andromedy, która jest najbliżej Drogi Mlecznej. Najlepiej jest ją obserwować z dala od miejskich świateł, a przy dobrych warunkach atmosferycznych można ją dostrzec gołym okiem – przyjmuje formę niewielkiej rozmytej plamy.

Czytaj też:

Łazik marsjański nadaje, ale się zużył. Czy człowiek da sobie radę na Marsie? Czytaj też:

Nadchodzi wyjątkowy spektakl. Kiedy na niebie pojawi się Krwawy Księżyc?