Zaskakujący ruch męża zaginionej Emilii. „Tam znajdziecie prawdę”

Krystian Koprowski zdecydował, że w sprawie zaginionej Emilii Koprowskiej nie będzie już kontaktował się z dziennikarzami. Zapewnił jednak internautów, że będzie nadal informował opinię publiczną o sprawie zniknięcia mieszkanki Koszalina.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Jej mąż uruchamia grupę na FB

Mężczyzna założył na Facebooku grupę o nazwie „Emilia Koprowska-sama prawda”. – Nie będę już komentował poszukiwań w rozmowie z mediami. Wszystko znajdziecie na tym profilu – mówił w rozmowie z „Faktem”.

Do tej pory Krystian Koprowski znany był z tego, że często komentował w mediach oraz mediach społecznościowych działania związane z poszukiwaniami Emilii. W swoich wpisach i nagraniach odnosił się też do artykułów dziennikarzy na ten temat. Jak mówił „Faktowi”, na nowej grupie znajdą się tylko informacje, które on sam uzna za sprawdzone.

Mąż zaginionej kobiety zachęcał do zadawania pytań

Dziennikarze tabloidu zwrócili uwagę, że przed kilkoma dniami mężczyzna zachęcał osoby na swojej grupie, by nie bały się zadawać pytań. Pytano więc o jego żonę, ich małżeństwo, moment zniknięcia kobiety, postępy w poszukiwaniach i wypowiedzi samego Koprowskiego.

Pod wpisem pojawiło się prawie 500 komentarzy. Administrator grupy, która liczy już ponad 5 tys. osób, nie odpowiedział na wszystkie z nich. „Jeśli pytacie o fakty, pytajcie konkretnie” – apelował.

Krystian Koprowski na grupie zamieścił też zdjęcia psów tropiących, które sam ściągnął na swoją działkę. Tłumaczył, że zwierzęta sprawdzały miejsca, w których jego żona często przebywała, bo tam mogło pozostać najwięcej śladów zapachowych. Przyznał jednak, że zwierzętom nie udało się podjąć tropu.

Policjanci z Koszalina od 2 września poszukują zaginionej 37-latki. Emilia Koprowska podczas pobytu w Darłowie, na plaży w rejonie festiwalu techno „ZEN Wydm”, w pewnym momencie oddaliła się w nieznanym kierunku. Od tego momentu nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną

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