Skandal w Tarnowskich Górach. Ciało pacjentki kilka godzin leżało na schodach

W Tarnowskich Górach, w przychodni medycznej przy ul. Piłsudskiego, doszło do bulwersującego zdarzenia. Starsza kobieta przyszła tam na umówioną wizytę lekarską. W pewnym momencie jednak zasłabła i zmarła.

Tarnowskie Góry. Ciało pacjentki leżało na schodach przychodni

„Dziennik Zachodni” twierdzi, że choć lekarze byli tego dnia obecni w przychodni, to jednak przez blisko trzy godziny ciało zmarłej leżało na schodach. Nie udało się bowiem formalnie stwierdzić zgonu kobiety.

Doprowadziło to do sytuacji, w której inni pacjenci, zmuszeni używać tych samych schodów, omijali ciało kobiety. Sprawą zajęła się już Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach. Śledczy badają, czy można mówić o niedopełnieniu obowiązków przez lekarzy.

Prokuratura potwierdza zdarzenie w przychodni

– Prokurator udała się na miejsce i po wstępnych ustaleniach odstąpiła od sekcji zwłok z uwagi na brak podejrzeń udziału osób trzecich – przekazała „Dziennikowi Zachodniemu” prok. Justyna Rzeszut-Sieńkowska z Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach.

– Rzeczywiście doszło jednak do sytuacji, w której przez około trzy godziny oczekiwano na wystawienie karty zgonu, mimo że w placówce byli obecni lekarze. Gromadzimy materiały i analizujemy ten przypadek pod kątem prawnokarnym – potwierdziła.

Ujawniono też, że w przychodni miały miejsce dramatyczne sceny z udziałem osób najbliższych zmarłej pacjentki. Rodzina bezskutecznie prosiła o wystawienie karty zgonu.

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