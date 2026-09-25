Stowarzyszenia sędziów reagują na paraliż w TK. „Apelujemy do władz RP”

W połowie marca 2026 r. Sejm wybrał sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwojga z nich, a pozostali złożyli ślubowanie w Sejmie podczas uroczystości, w której nie uczestniczył prezydent.

Z tego względu Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania. Na początku maja Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środek tymczasowy nakazujący właściwym polskim władzom powstrzymanie się od utrudniania objęcia przez sędziów stanowisk i wykonywania przez nich obowiązków.

Stowarzyszenia sędziów reagują na pat w Trybunale Konstytucyjnym

Teraz cztery stowarzyszenia sędziowskie zaapelowały do władz państwowych o wykonanie zabezpieczenia ETPCz. Oświadczenie zostało podpisane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.

„Pomimo upływu blisko pół roku od wydania wykonalnego zabezpieczenia, legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wciąż nie zostali dopuszczeni do orzekania. W najmniejszym stopniu nie uregulowano również ich uprawnień pracowniczych związanych z podjętą dla kraju służbą” — czytamy w oświadczeniu, które opublikował „Fakt”.

Mocny apel do polskich władz. „Kryzys funkcjonowania TK”

W ocenie stowarzyszeń obecna sytuacja ma wpływ na to, jak Polska jest postrzegana. „Stan taki w sposób bezprecedensowy podważa zaufanie do Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa prawa" — zaznaczono. „Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie realnych działań zmierzających do faktycznego wykonania ciążącego na naszym Państwie zobowiązania" — napisali przedstawiciele stowarzyszeń.

„W przypadku dalszej bierności władz Rzeczypospolitej Polskiej, kryzys funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego będzie nadal pogłębiał się, generując kolejne szkody dla ogółu obywateli” — czytamy dalej.

Jak przypomina „Fakt”, kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowało kompetencję ETPCz do rozstrzygania spraw dotyczących ustroju polskich organów konstytucyjnych. Dodano także, że do zadań ETPCz nie należy pełnienie funkcji sądu pracy.

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