Dalszy ciąg afery, jest zawiadomienie ws. RPD. „Zostanie rozpoznane”

„Do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Rzecznika Praw Dziecka przestępstwa przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki” – podała PK.

Wiadomo już, kto przyjrzy się sprawie. „Zawiadomienie zostanie rozpoznane przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie” – poinformowali śledczy w komunikacie prasowym opublikowanym w piątek (25 września).

Dziennikarski materiał uruchomił lawinę. Tak broniła się Monika Horna-Cieślak

Afera dot. Moniki Hornej-Cieślak wybuchła po publikacji portalu Zero. Dziennikarze przekazali, że interwencja RPD, która miała być świadkiem przemocy słownej wobec dzieci, doprowadzić miała do tego, że te zostały odebrane na jakiś czas rodzicom – pomimo faktu, że sąd nie widział do tego podstaw (wymiar sprawiedliwości bazował m.in. na opinii kuratora). Decyzja taka miała zapaść po tym, jak Horna-Cieślak spotkała się z komendantem i jedną z policjantek.

„Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci – w szczególności Niebieskich Kart, informacji ze strony sąsiadów. Materiał dokumentujący przemoc wobec dzieci pochodzi z 2025 roku. Był gromadzony przez różne instytucje. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ale również inne właściwe służby, podjęły i nadal niezależnie podejmują działania mające na celu zabezpieczenie dzieci, gdyż ich sytuacja nadal wymaga ochrony” – tłumaczyła we wpisie na platformie X RPD.

Głos ws. zabierali także przedstawiciele służb. „Wobec rodziny prowadzona była już procedura interdyscyplinarna, Niebieska Karta oraz sprawowany był nad nią nadzór sądowy. Rodzina była objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nadzorem ze strony zespołów interdyscyplinarnych w dwóch dzielnicach, gdzie wcześniej zamieszkiwała” – wyjaśniali.

Zdaniem sądu natomiast „machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia”.

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