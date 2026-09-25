Wiceminister sprawiedliwości broni sędziów TK przed Święczkowskim. „Mieli obowiązek”

Prezes TK Bogdan Święczkowski w czwartek 24 września wszczął na wniosek sędziego postępowanie wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry. W komunikacie wyjaśniono, że postępowanie ma wyjaśnić m.in. „złożenie przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK”.

Postępowanie wobec sędziów Bentkowskiej, Szostka i Patyry z Trybunału Konstytucyjnego

Sprawdzane jest również „niewykonywanie obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Zasadność przedstawionych okoliczności oraz ewentualne zarzuty będą zależeć od rzecznika dyscyplinarnego, a potem sądu dyscyplinarnego. Możliwa jest „dyscyplinarka”, a najsurowszy wariant to „złożenie sędziów z urzędu”.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości. Dariusz Mazur przekonywał, że „Święczkowski, ponownie wbrew Konstytucji, chce karać sędziów TK za działanie w zgodzie z ustawą zasadniczą”. „Mieli obowiązek zawiadomić o przestępstwie. Nie mogą wykonywać swoich obowiązków, dopóki wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie zostaną dopuszczeni do orzekania” – tłumaczył wiceminister sprawiedliwości.

Wiceminister sprawiedliwości o Święczkowskim. „Dąży do pogłębienia kryzysu ustrojowego”

„Każde orzeczenie TK w składzie wylosowanym bez udziału wszystkich sędziów będzie bezprawne” – zwrócił uwagę Mazur”. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości prezes Trybunału Konstytucyjnego „konsekwentnie dąży do pogłębienia kryzysu ustrojowego”. „My jednak nie ustaniemy w dążeniu do uzdrowienia TK i przywrócenia jego niezależności” – podsumował Mazur.

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