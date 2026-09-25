Zabójstwo polskiego księdza. Podejrzany Ukrainiec „wymaga wdrożenia leczenia”

W Jarosławiu (na Podkarpaciu), w tamtejszym klasztorze, pojawił się nożownik. Sprawca miał ostrym narzędziem zaatakować pięć osób (czterech mężczyzn i jedną kobietę). Jak później przekazały później organy ścigania, podejrzany to 31-letni obywatel Ukrainy.

Na razie nie zostanie przesłuchany – prokuratura poinformowała bowiem, że cierpi on na psychozy (czyli inaczej mówiąc – urojenia).

Jedna z ofiar, które ranić nożem miał Ukrainiec, nie żyje. To katolicki ksiądz.

Zabójstwo polskiego księdza w Jarosławiu. Prokuratura chce aresztu dla Ukraińca

W piątek (25 września) miała miejsce konferencja prasowa z udziałem rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała, powołujących się na opinię biegłych – lekarzy psychiatrów – że 31-latek „ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych”. Nie ma co więc liczyć, że w najbliższym czasie zostanie on przesłuchany przez śledczych. – Podejrzany wymaga wdrożenia leczenia przeciw psychotycznego – wskazała przedstawicielka podkarpackiej prokuratury.

Podejrzany w trakcie opiniowania wykazywał też m.in. silne pobudzenie psychoruchowe i był mocno rozkojarzony. Nie komunikował się logicznie.

Co jeszcze wiadomo ws. 31-latka? Prokuratura zamierza niebawem zawnioskować do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego – w postaci tymczasowego aresztu. Opinia psychiatrów wpłynie z pewnością na to, w jakich warunkach będzie się to odbywało (najprawdopodobniej szpitalnych).

Tragedia na Podkarpaciu. „Mężczyzna przebywa wciąż pod opieką lekarską”

Jeśli chodzi o nowe informacje, warto zapoznać się też ze świeżym komunikatem wydanym przez PO w Przemyślu.

„Trwają czynności śledztwa ws. wczorajszego [chodzi o czwartek – 24 września – red.] zdarzenia na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Wobec Ihora M. wydano zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń u pokrzywdzonych. Prokurator powołał także biegłych do wydania opinii co do możliwości wykonywania czynności procesowych z udziałem zatrzymanego mężczyzny. Mężczyzna ten przebywa wciąż pod opieką lekarską. Prokurator prowadzący wystąpił też o ustanowienie dla podejrzanego obrońcy z urzędu, a także powołał biegłego tłumacza z języka ukraińskiego do udziału w czynnościach i translacji pism procesowych” – poinformowała rzeczniczka prasowa.

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