Premier ma dość „bycia grzecznym” ws. TK. „Planuje mocno wejść w nowy sezon”

W czwartek (24 września) Donald Tusk odwiedził stolicę Małopolski. Jego wystąpienie w Krakowie miało oczywiście związek ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami samorządowymi. Ogłoszone zostały one z powodu odwołania Aleksandra Miszalskiego, którego następczynią- na co bardzo liczy Koalicja Obywatelska – może być senatorka Monika Piątkowska (będącą jednocześnie kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego). Sęk w tym, że sondaże jej nie sprzyjają – jak na razie we wszystkich prowadzi kandydat niezależny – Łukasz Gibała (polityk związany ponad dekadę temu z Platformą).

Przy wypełnionej po brzegi hali sportowej w Centrum Rozwoju Com-Com Zone (na terenie Nowej Huty) Tusk, w towarzystwie stojącej obok Piątkowskiej, mówił m.in. o awanturze o Trybunał Konstytucyjny. Wskazał, że „grzeczny już był”. „Nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem” – padło z ust szefa rządu.

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Nie wiadomo, co dokładnie miał na myśli. W tym kontekście warto przypomnieć słowa ministra sprawiedliwości – Waldemar Żurek na antenie radia RMF FM sugerował, że jeśli nowi sędziowie, legalnie wybrani (jak utrzymuje koalicja rządząca) przez Sejm, nie zostaną wpuszczeni do siedziby TK, wejście do budynku umożliwią im funkcjonariusze policji. Szef MS zaznaczał, że wszystko zależy jednak od tego, co zrobi ostatecznie prezes Bogdan Święczkowski.

Anonimowe źródła Wirtualnej Polski – przedstawiciele Koalicji 15 Października – wskazali, że słowa Tuska są taką samą zagadką dla nich, jak dla wszystkich innych. – Jeśli by zdradził [swój plan – red.], to przeciwnicy by się przygotowali – zauważył jeden z posłów.

W ocenie WP „Tusk czuje się mocniejszy”. „Wie, że do kampanii wyborczej musi przystąpić w zdecydowany sposób, wysyłając jednoznaczny i silny sygnał wyborcom. Tak należy odbierać słowa o tym, że «grzeczny już był»” – uważa redakcja.

– Rząd ma lepsze oceny, premier też ma lepsze notowania. [Karol] Nawrocki [prezydent – red.] słabnie, Prawo i Sprawiedliwość już nie ściga się z nami, tylko z Konfederacją. Tusk chce wejść mocno w nowy sezon – stwierdził polityk KO.

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