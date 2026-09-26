Słowa Nawrockiego wywołały dyskusję. „Polska pozostaje na samym końcu”

Karol Nawrocki w piątek 25 września pojawił się na otwarciu strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach (woj. mazowieckie). – Przy tej okazji chciałbym też zwrócić się i do opinii publicznej, i do pana ministra, i do wszystkich państwa, aby w Rzeczypospolitej podjąć dzisiaj publiczną dyskusję o dostępie do broni. Żyjemy w kulturze – nazwijmy ją transatlantycką – w której są różne podejścia do broni – zaczął na wstępie prezydent.

– Z jednej strony w USA prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w UE jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni. Ale nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu, bo zaledwie około jeden proc. obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi się nią posługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie; przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni – kontynuował Nawrocki.

Karol Nawrocki otworzył strzelnicę sportową w Bogutach-Piankach. Chce dyskusji o dostępie do broni

Głowa państwa wskazała, jak wygląda sytuacja w innych krajach. – W Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około trzy – pięć proc., a w Finlandii czy w Szwajcarii to nawet 30 proc. osób, które potrafią posługiwać się bronią – mówił Nawrocki. Prezydent przekonywał, że „musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Polsce”.

Nawrocki wyraził nadzieję, że ta uroczystość „wywoła poważną dyskusję dla dobra kraju i dla naszego bezpieczeństwa”. – Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i za tak miłe przyjęcie. Dziękuję, że mogę być dzisiaj tutaj z państwem, i wierzę – tak jak modlił się przed momentem ksiądz, poświęcając strzelnicę – że będą na niej wygrywać odpowiedzialność i spokój i wyjdą z niej kolejni odpowiedzialni użytkownicy broni – podsumował prezydent.

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