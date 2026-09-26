Spór o decyzję Moniki Horny-Cieślak. Rodzice zabrali głos po interwencji RPD

Sprawa zaczęła się od zdarzenia na ulicy w Warszawie w sierpniu. Monika Horna-Cieślak zgłosiła zachowanie matki, które uznała za krzywdzące dla dziecka. Po działaniach policji dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał następnie oddanie ich pod opiekę rodziców, uznając zastosowane środki za nieproporcjonalne. Okoliczności samego zdarzenia pozostają przedmiotem sporu.

Monika Horna-Cieślak: „Byłam świadkiem przemocy”

W piątkowej rozmowie z TVP Info rzeczniczka mówiła, że widziała, jak matka krzyczy na dziecko, wyzywa je i szarpie. Zaprzeczyła, by była świadkiem sytuacji, w której dziecko wbiegło na jezdnię, a matka musiała je zatrzymać. Poinformowała, że dysponuje nagraniem, ale zaczęła rejestrować zdarzenie dopiero w jego trakcie.

Horna-Cieślak podkreśliła, że zgłosiła sprawę policji i nie składała fałszywych zeznań. Jej zdaniem sposób przedstawiania tej interwencji może zniechęcać świadków do reagowania na przemoc wobec dzieci.

Rodzice przedstawili inną wersję zdarzenia niż RPD

W rozmowie z Kanałem Zero matka relacjonowała, że podniosła głos i odciągnęła dziecko, ponieważ próbowało wybiec na jezdnię. Przyznała, że użyła ostrych słów, ale twierdzi, że skierowała je do rzeczniczki, gdy ta fotografowała dzieci. Rodzice zaprzeczają, by dochodziło między nimi do przemocy.

Spór dotyczy również wcześniejszej sytuacji rodziny. Rzeczniczka wskazywała na procedurę Niebieskiej Karty i nadzór kuratora. Rodzice twierdzą, że procedura dotyczyła wcześniejszych warunków mieszkaniowych matki, a nie przemocy w ich obecnym związku. Policja potwierdziła, że rodzina była wcześniej objęta działaniami instytucji pomocowych i nadzorem sądowym.

Zawiadomienie w prokuraturze. Co wiadomo o donosie na rzeczniczkę praw dziecka

W piątek do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia przez rzeczniczkę. Samo złożenie zawiadomienia nie przesądza o popełnieniu przestępstwa. Horna-Cieślak odrzuca zarzuty wobec swojego postępowania. Rozstrzygnięcie sądu dotyczyło środków zastosowanych wobec rodziny. Relacje o tym, co wydarzyło się na ulicy, nadal się różnią.

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