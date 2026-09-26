Tragedia w Kraśniku Górnym. Młody policjant nie żyje, miał przed sobą całe życie

Do zdarzenia doszło w czwartek 24 września około godz. 11 na jednej z posesji niedaleko Bolesławca. Funkcjonariusze prowadzili czynności związane z podejrzeniem kradzieży. Według ustaleń prokuratury 33-letni mężczyzna, który wrócił na posesję, oddał dwa strzały w kierunku policjantów. Jeden z pocisków trafił sierż. Natana Sieronia w głowę. Rannego funkcjonariusza śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala. Lekarze walczyli o jego życie, jednak w piątek wieczorem policja przekazała wiadomość o śmierci 29-latka. Mężczyzna podejrzany o oddanie strzałów został zatrzymany.

Nie żyje funkcjonariusz postrzelony w Kraśniku. Policja żegna sierż. Natana Sieronia

„Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci sierż. Natana Sieronia, 29-letniego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym” – napisała Polska Policja na X.

Sieroń służył w pionie kryminalnym niespełna dwa lata. W komunikacie policja podkreśliła jego zaangażowanie w służbę i złożyła kondolencje bliskim.

Marcin Kierwiński złożył kondolencje rodzinie policjanta

„Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci sierż. Natana Sieronia. Policjanta postrzelonego wczoraj podczas służby. w Kraśniku Górnym.Miał zaledwie 29 lat. Cześć jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia” – napisał na X szef MSWiA.

Co wiadomo o zarzutach wobec 33-latka?

Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz nielegalnego posiadania broni. Według informacji RMF FM przyznał się do usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni. Rozgłośnia podała, że po śmierci policjanta prokuratura ma zmienić kwalifikację czynu na zabójstwo.

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