Nawrocki dostał jasny sygnał. Polacy zabrali głos w nowym sondażu

Rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył w środę 23 września polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa. To kolejny w ostatnich dniach incydent związany z działaniami Rosji w pobliżu polskich granic.

Wcześniej m.in. w okolicy przejścia Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę po stronie ukraińskiej. — Musimy być przygotowani na różne ewentualności. Najbliższe siedem-osiem miesięcy będą krytyczne. Wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym — oświadczył Donald Tusk.

Sondaż. Nawrocki powinien zwołać RBN?

W związku nasileniem prowokacji ze strony Rosji pojawiły się pytania, czy Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu respondentom zadano następujące pytanie: „Czy uważa Pani/Pan, że w obecnej sytuacji (prowokacje militarne przez Rosję) Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego?”

Jak się okazuje, większość Polaków jest za takim rozwiązaniem. Zwołania RBN chce 56,3 proc. ankietowanych. Przeciwnych jest 16,3 proc. badanych. 15,1 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 12,3 proc. nie ma zdania.

Wyniki są podobne wśród kobiet i mężczyzn oraz w poszczególnych grupach wiekowych. Największy dystans wobec pomysłu zwołania RBN widać wśród najmłodszych respondentów. W grupie osób do 24. roku życia poparcie dla zwołania Rady wynosi 48,6 proc. Przeciwnych jest 15,9 proc. badanych. Kolejne 13,9 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 21,6 proc. nie ma zdania.

Józefaciuk apeluje do Nawrockiego. Chodzi o RBN

O pilne zwołanie RBN zaapelował również Marcin Józefaciuk. Poseł w rozmowie z „Wprost” przypomniał, że Karol Nawrocki wcześniej deklarował regularne organizowanie posiedzeń Rady.

– Karol Nawrocki mówił, że będzie regularnie zwoływał rady. Dlatego naprawdę zaapelowałbym do prezydenta o zwołanie RBN i współpracę. Tutaj nie ma lewej, prawej strony, nie ma nikogo poza Polakami, którym należy się bezpieczeństwo. Współpraca rządu z prezydentem jest wymagana, a RBN musi być zwołana w trybie pilnym – zaznaczył Marcin Józefaciuk.

– To nie tylko chodzi o Polskę, ale również o to, że jesteśmy wschodnią granicą UE i to też należy do naszych obowiązków – dodał.

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