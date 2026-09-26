Burza po decyzji posła PiS. Kaczyński: „Nie okłamywał mnie”

Nowe ustalenia w sprawie Michała Moskala i jego kontaktów z szefem Zondacrypto wywołały polityczną burzę. Według Onetu przed złożeniem sejmowych poprawek do ustawy o kryptoaktywach polityk miał konsultować ich zapisy z Przemysławem Kralem.

Afera Zondacrypto. Nowe informacje ws. Michała Moskala

Poprawki we wrześniu 2025 roku przedstawiali Michał Moskal oraz Janusz Kowalski, który wówczas był jeszcze członkiem klubu parlamentarnego PiS, a obecnie jest posłem niezrzeszonym.

Sprawa ma również drugi wątek. W sierpniu 2025 roku Michał Moskal spotkał się z Kralem na Ibizie. Wkrótce później poseł zaczął aktywniej zajmować się tematyką kryptowalut w Sejmie.

Parlamentarzysta stanowczo zaprzecza, jakoby jego działania były związane ze spotkaniem na Ibizie. Po publikacji Onetu poinformowało zawieszeniu swojego członkostwa w klubie PiS.

„W związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość oraz we mnie w związku z aferą rządu Donalda Tuska Zondacrypto, po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, w poczuciu odpowiedzialności, podjąłem decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w klubie parlamentarnym PiS do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy” – napisał Michał Moskal w mediach społecznościowych.

Kaczyński o sprawie Moskala i Krala

Do sprawy odniósł się również Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zapewnił, że sprawa nie ma żadnego drugiego dna. – Z tego, co do tej pory wiem, to Michał Moskal mnie nie okłamywał, bo ja nic nie wiedziałem o tym wyjeździe na Ibizę i on mnie o tym nie informował – zastrzegł.

Prezes PiS dodał, że w jego ugrupowaniu „nie ma obowiązku informowania o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z partią”.

Przekonywał jednocześnie, że nie ma dowodów na to, by podczas spotkania Michała Moskala z Przemysławem Kralem uzgadniano rozwiązania dotyczące ustawy. – Po drugie, nie ma żadnych dowodów, że tam wchodziły w grę jakieś pieniądze. Więc sądzę, że to po prostu jest sprawa, która tak naprawdę została nakręcona przez niechętne nam środki masowego przekazu – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Afera Moskala i Zondacrypto. Rzecznik rządu komentuje

Medialne doniesienia wywołały także reakcję strony rządowej. – To jest de facto przyznanie się do winy i publiczne przyznanie tego, że kryptoafera PiS jest właśnie kryptoaferą PiS – komentował Adam Szłapka.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę na różnicę w sytuacji Michała Moskala i Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, chociaż przyjął prawie pół miliona złotych dotacji dla swojej fundacji od Przemysława Krala, nadal pozostaje wiceprezesem PiS. – Jak bardzo Kaczyński musi się bać tego, co jest w sprawie Zondacrypto na Moskala, że jego kazał zawiesić, a Ziobro cały czas jest wiceprezesem PiS-u? To jest w 100 procentach afera PiS-u. Myślę, że prezes PiS dużo o tym wiedział, że tak bardzo się teraz boi, że wyrzuca swojego bardzo bliskiego współpracownika z klubu – komentował rzecznik rządu.

Czytaj też:

Kowalski nie gryzł się w język ws. Moskala. „Miej trochę honoru i sam odejdź z klubu PiS” Czytaj też:

Moskal zawiesza swoje członkostwo w klubie PiS. „Nie pozwolę”