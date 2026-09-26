Sikorski pokazał list od hejterki. Nastąpił zaskakujący zwrot

Radosław Sikorski pokazał w mediach społecznościowych list, który otrzymał od jednej z osób wcześniej kierujących pod jego adresem groźby i obraźliwe treści. „Proszę o ściganie w drastycznych przypadkach po to, aby hejterzy zrozumieli, że nie są anonimowi, a groźby są przestępstwem” – podkreślił minister.

Sikorski pokazał zaskakujący list. „Przeżył pan przeze mnie stres”

Autorka wiadomości, która podpisała się jako „Olga”, postanowiła przeprosić za swoje wcześniejsze zachowanie. Zapewniła również, że nie chciała wywołać u szefa MSZ ani jego rodziny poczucia zagrożenia.

„Bardzo żałuję tego, co zrobiłam i chcę zapewnić, że moim zamiarem nigdy nie było wywołanie u pana lub kogokolwiek z pana rodziny poczucia zagrożenia, ani obaw o własne bezpieczeństwo” – napisała.

Autorka przekonywała, że dopiero po czasie zrozumiała, że jej zachowanie było niewłaściwe. Podkreśliła też, że nie chciała grozić ministrowi ani wyrządzić krzywdy jemu czy jego bliskim.

„Chce stanowczo podkreślić, że nigdy moim zamiarem nie było grożenie panu ani wyrządzenie jakiejkolwiek krzywdy panu ani pana rodzinie. Nie zmienia to faktu, że moje zachowanie było niewłaściwe, naganne i że to pan poniósł emocjonalne konsekwencje moich słów. Nie chcę usprawiedliwiać swojego postępowania. Rozumiem, że przeżył pan przeze mnie duży stres i naruszyłam pana spokój” – czytamy w liście.

W dalszej jego części kobieta zastrzegła, że „wyciągnęła wnioski ze swojego zachowania i nie zamierza go powtarzać”.

Radosław Sikorski pokazał wiadomość od hejterów

Nie był to pierwszy raz, gdy Radosław Sikorski pokazał w sieci przykład wiadomości, które otrzymuje od swoich przeciwników politycznych. Do podobnej sytuacji doszło trzy lata temu.

Wtedy minister opublikował odręcznie napisany list, którego autor nazwał go "bucem" i "zdradziecką mordą". W wiadomości pojawiały się również porównania dotyczące Żydów oraz ich oprawców z czasów II wojny światowej.

Autor zakończył swój list słowami: "Polacy cię rozliczą, łobuzie!". „Otrzymałem list od sympatyka ówczesnego rządu” – ironizował wówczas Radosław Sikorski.

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