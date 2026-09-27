Szok na rynku paliw, nauczyciele w kropce i trzy lata, które zadecydują o Polsce. Nowy „Wprost”

„Gra pozorów”. – Doraźne rozwiązania osłonowe, jak CPN i prezydencka inicjatywa PKN, są zasadne, ale pod jednym warunkiem: że traktujemy obecną sytuację jako przejściową – tłumaczy prof. Jerzy Hausner, były minister gospodarki, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Podatek od monopolu”. Wykorzystywanie sytuacji wojennej dla niczym nieuzasadnionego podnoszenia ceny paliw, jest zwykłym nadużywaniem przez kilkadziesiąt firm paliwowych swoich pozycji – argumentuje Marek Isański.

„Poloniści w kropce”. Dobra odpowiedź może okazać się zła, jeśli nie mieści się w oczekiwanej interpretacji. Na początku roku szkolnego nauczyciele już ostrzegają przed maturalnymi kryteriami oceniania. Marta Byczkowska-Nowak rozmawia z Piotrem Szwedem, współautorem listu otwartego do MEN-u.

„Trzy lata, które zdecydują o Polsce”. Szymon Krawiec przepytał ośmiu czołowych polskich ekonomistów o to, jaką przyszłość widzą dla naszego kraju. W pewnych tematach większość z nich była zgodna.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Prawo i porządki”. Dr hab. Olgierd Annusewicz, politolog, w rozmowie z Magdaleną Frindt prognozuje, jakie konsekwencje mogłaby mieć realizacja tzw. wariantu siłowego w Trybunale Konstytucyjnym.

„Atut Horały”. Świeżo upieczony wicemarszałek Sejmu to cenny zasób dla Rozwoju Plus, bo jest zaprzyjaźniony z prezydentem Nawrockim. I dlatego ma stanowisko, które z klucza politycznego należało się PiS-owi – analizuje Eliza Olczyk.

„Więcej niż Fort Trump”. Nie buduje się baz wojskowych po to, żeby prowadzić wojnę. Buduje się je po to, żeby wojnie zapobiec. Dlatego stała baza USA w Polsce miałaby znaczenie nie tylko wojskowe – wyjaśnia gen. Andrzej Pawlikowski.

„Papież zmian”. Minęło 500 dni od wyboru kard. Roberta Prevosta na papieża. Ten okres pokazał kierunki jego pontyfikatu. Są odległe od tego, co jest priorytetem dla polskich biskupów. Więcej w tekście Marcina Dzierżanowskiego.

„Sztafeta wstydu”. Tętnice doprowadzające krew do prącia mają milimetr, dwa średnicy. Wieńcowe mają trzy, cztery. Jak tłumaczą kardiolodzy, choroba serca często melduje się najpierw w sypialni – ostrzega Michał Pozdał.

„Brzydźmy się razem”. Realizatorzy serialowej „Lalki” nie kochają powieści, którą rzucili o ekran. W ich produkcji nie chodzi o reinterpretację Prusa. Oni po prostu nie cierpią świata, który ukazują – i szukają sojusznika w widzu – zżyma się Jan Wróbel.

„Dobrobyt kontra inwestycje”. – Zarówno rządy, jak i przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa w Europie są dziś mniej ambitne. Kultura przesunęła się w stronę komfortu – analizuje Joel Mokyr, laureat Nagrody Nobla, w rozmowie z Martą Roels.

„Czempioni motoryzacji”. Volkswagen szykuje zwolnienia, Mercedes i Volvo tną koszty, a europejskie fabryki szukają nowych zleceń. Szymon Krawiec o tym, jak na kryzysie motoryzacji paradoksalnie może skorzystać Polska.

„Kolacja z kijem i marchewką”. Między USA i Chinami doszło do poważnej rozgrywki. Czy podczas spotkania w Białym Domu Xi Jinping i Donald Trump zbliżyli się choć trochę do ustalenia mocarstwowych stref wpływów? – zastanawia się Jakub Mielnik.

„Putin czeka na Kongres”. – Jako historyk wiem jedno: Putin zacznie poważną kalkulację dopiero po listopadowych wyborach za oceanem – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej prof. Tomasz Nałęcz.

„Obwód zamknięty”. Kiełbasa z Hiszpanii, napoje z Polski, zachodnie marki i plakaty werbunkowe do armii. Wojciech Wyszomierski opisuje Królewiec w piątym roku wojny.

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