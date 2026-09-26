Nieoczekiwany zwrot podczas relacji TVP. Wszystko nagrały kamery

Dziennikarz TVP Info Miłosz Sieliwończyk relacjonował w sobotę 26 września dramatyczne wydarzenia, do których doszło w Kościerzynie w województwie pomorskim, gdy kilka metrów od niego doszło do kolejnego wypadku.

Reporter TVP Info świadkiem wypadku w Kościerzynie

Reporter i operator przypadkowo zarejestrowali moment potrącenia 14-letniej dziewczynki na hulajnodze. Wszystko wydarzyło się przy jednej z ulic w Kościerzynie. Dziewczynka jechała hulajnogą, gdy samochód skręcający w boczną uliczkę uderzył w nastolatkę. Siła zderzenia była na tyle duża, że 14-latka najpierw uderzyła w przednią szybę auta, a następnie w jego dach. Chwilę później upadła na jezdnię.

– W pewnym momencie usłyszałem huk za plecami i krzyk operatora: o Jezu! Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem odjeżdżający samochód z wybitą przednią szybą i leżące dziecko – relacjonował reporter.

Operator nie przerwał nagrywania. Miłosz Sieliwończyk natychmiast zorientował się, że materiał może pomóc w ustaleniu, kto kierował samochodem. Kierowca bowiem nie zatrzymał się po potrąceniu i odjechał. Dzięki nagraniu udało się zabezpieczyć numer rejestracyjny pojazdu, który mógł następnie trafić do policji.

Gdy pracownicy TVP Info podeszli do poszkodowanej okazało się, że miała problemy z utrzymaniem się na nogach. – Podeszliśmy do dziewczynki. Nie była w stanie ustać na nogach. Na hulajnodze zobaczyłem plamy krwi. Zadzwoniliśmy na numer 112 i ratownicy pojawili się na miejscu w ciągu trzech minut – relacjonował reporter.

14-latka przede wszystkim chciała skontaktować się z mamą. Kobieta pojawiła się na miejscu kilka minut później, przyjeżdżając rowerem. Ratownicy zdecydowali o zabraniu dziewczynki do szpitala na badania kontrolne.

Według relacji Miłosza Sieliwończyka kierowca po kilku minutach pojawił się ponownie na miejscu. – Chyba też był w szoku, bo wysiadł z samochodu i zapytał, czy coś stało – dodał dziennikarz.

Kościerzyna. Tragiczny wypadek. 3-latek nie żyje

Do wypadku doszło w czasie, gdy reporter TVP Info przygotowywał materiał dotyczący innego, znacznie tragiczniejszego zdarzenia w Kościerzynie.

Około południa na jednej z posesji przy ul. Kartuskiej trzyletni chłopiec został przygnieciony przez samochód. Rodzice wydobyli dziecko spod pojazdu. Następnie przez dłuższy czas trwała reanimacja prowadzona najpierw przez strażaków, a później przez ratowników medycznych. Chłopiec zmarł jednak w wyniku odniesionych obrażeń. Okoliczności obu zdarzeń będą teraz wyjaśniane przez policję.

Czytaj też:

Jaguar Kingi Dudy wbił się w barierki, skończyło się pouczeniem. Były policjant komentuje Czytaj też:

Tragedia w Kraśniku Górnym. Młody policjant nie żyje, miał przed sobą całe życie