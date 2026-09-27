Miesiąc miodowy już dawno minął. Nawet pod wpisami Nawrockiego widać zmianę

W czerwcu 42,1 proc. wypowiedzi zajmujących stanowisko wobec prezydenta miało przychylny wydźwięk. W lipcu było to 40,1 proc., w sierpniu 39,1 proc., a we wrześniu 34,2 proc. – podaje Res Futura w raporcie „Karol bez partii”. W tygodniu, w którym ruszył proces prezydenta z wydawcą Onetu i wybuchł spór o jego słowa dotyczące terytorium, udział przychylnych głosów spadł do 29,3 proc. Był to najniższy tygodniowy wynik w analizowanym półroczu.

Karol Nawrocki traci przychylność w sieci. Zwrot po rekordowym czerwcu

Czerwcowy szczyt przypadł na dyskusję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W tym wątku głosy przychylne i krytyczne stanowiły po 50 proc. wypowiedzi zajmujących stanowisko.

Z czasem temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy tracił na znaczeniu, a większą część rozmowy zajęły sprawy, w których Nawrocki musiał odpowiadać na zarzuty.

Paliwa, przeszłość i spór z Tuskiem. Co pokazuje raport o Nawrockim?

Według Res Futura od lipca wzrósł udział rozmów o cenach paliw i Orlenie: z około 2 proc. w czerwcu do 8,2 proc. we wrześniu. W ostatnim miesiącu przychylne prezydentowi głosy stanowiły 27 proc. wypowiedzi o paliwach. Z kolei wątek przeszłości Nawrockiego, obejmujący m.in. sprawę Grand Hotelu i proces z wydawcą Onetu, urósł z 7-8 proc. latem do 17,3 proc. wrześniowej dyskusji. Raport opisuje natężenie rozmowy, ale nie rozstrzyga zarzutów pojawiających się w tych wątkach.

Konflikt z Donaldem Tuskiem i rządem zajmował we wrześniu 32,1 proc. dyskusji o prezydencie. Przychylnych Nawrockiemu było w tym wątku 32 proc. Autorzy raportu oceniają, że prezydent najwięcej zyskuje, gdy sam nadaje ton rozmowie o historii i tożsamości. Słabiej wypada w sporach o codzienne koszty i własną przeszłość.

Mniej przychylnych komentarzy także pod wpisami prezydenta

Zmiana jest widoczna na profilach głowy państwa w mediach społecznościowych i kancelarii prezydenta. Udział przychylnych komentarzy pod ich wpisami zmniejszył się z 66 proc. w czerwcu do 53,2 proc. we wrześniu. Na TikToku wynosił odpowiednio 89,6 i 67,3 proc. Zwolennicy zachowali tam przewagę, ale jest ona mniejsza niż trzy miesiące wcześniej.

Analiza Res Futura obejmuje około 4,65 mln wypowiedzi z Facebooka, X i TikToka od 1 kwietnia do 26 września 2026 r. Pokazuje aktywność i ton dyskusji internetowej; nie jest reprezentatywnym sondażem poparcia dla prezydenta.

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