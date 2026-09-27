Bogucki naskoczył na Czarzastego. Ostry atak w odpowiedzi na słowa marszałka Sejmu

„Marszałek Czarzasty kompromituje drugi urząd w państwie!” – napisał na X Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Była to reakcja na wypowiedź marszałka Sejmu podczas spotkania Lewicy w Będzinie. Czarzasty, przekonując do korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wspominał rodzinną podróż sprzed wejścia kraju do UE: wielogodzinne oczekiwanie na granicy czesko-austriackiej i brak toalety.

„Nie znam po 1989 roku żadnego Marszałka Sejmu, niezależnie od tego, czy był z prawej, czy z lewej strony sceny politycznej, który w taki sposób kompromitowałby siebie” – stwierdził Bogucki.

Prezydencki minister dodał, że to „pół biedy”, bo jego zdaniem słowa Czarzastego uderzają również w powagę urzędu marszałka Sejmu.

Spór o kolejki na granicy. Bogucki przypomniał Czarzastemu PZPR

Najostrzejsza część wpisu dotyczy politycznej przeszłości Czarzastego. Bogucki uznał, że opisywane przez marszałka realia były skutkiem rządów środowiska, z którym był związany.

„Pana środowisko polityczne, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, spowodowało, że Polacy żyli w biedzie i że pan przy tej granicy robił to, co pan miał robić” – czytamy we wpisie Boguckiego.

Szef Kancelarii Prezydenta zarzucił też Czarzastemu, że do PZPR wstępował „w czasie stanu wojennego czy tuż po nim”, oraz przypisał tej decyzji koniunkturalne motywy.

„To nie Polacy, którzy chcieli wolnej, demokratycznej Polski, byli za to odpowiedzialni” – przekonywał.

W ten sposób Zbigniew Bogucki zestawił wspomnienie marszałka z jego polityczną biografią.

„Hipokryzja, kłamstwo, obłuda”. Mocna końcówka wpisu Boguckiego

Bogucki odniósł się również do obecnego wizerunku lidera Lewicy. Wskazał, że Czarzasty przedstawia się dziś jako demokrata i zwolennik Unii Europejskiej. Następnie użył jednych z najmocniejszych słów w całym wpisie: „Większą hipokryzję, kłamstwo, obłudę i tak knajacki sposób rozumowania trudno sobie wyobrazić”.

„To jest dojmujące dla wszystkich Polaków, bo ten człowiek jest dzisiaj Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej” – zakończył Bogucki.

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