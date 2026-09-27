Kwaśniewski radzi Nawrockiemu przed G20. Putinowi postawiłby jedną granicę

Aleksander Kwaśniewski uważa, że Karol Nawrocki powinien pojechać na grudniowy szczyt G20 w Miami. Były prezydent mówił o tym w sobotnim programie „Dobry wieczór Polsko” w Polsat News. Sam uczestniczyłby w obradach, ale – jak zaznaczył – „Putinowi zaś ręki bym nie podał”. Zaproszenie rosyjskiego przywódcy uznał za błąd Donalda Trumpa.

Nawrocki otrzymał od Trumpa zaproszenie na szczyt G20. Zaproszono również Rosję, ale Kreml nie potwierdził, czy w Miami pojawi się sam Władimir Putin, czy inny przedstawiciel kraju. Spotkanie obu prezydentów pozostaje więc możliwym scenariuszem, a nie ustalonym punktem programu.

Kwaśniewski wrócił do rozmów z Putinem. „To jest obsesja”

Kwaśniewski przekazał, że podczas swojej prezydentury rozmawiał z Putinem ponad 20 razy. Wspomniał wizytę w Moskwie w 2002 r. Według jego relacji rosyjski przywódca mówił wtedy o zamiarze odbudowy wielkiej Rosji. Były polski prezydent odczytał to jako dążenie do przywrócenia rosyjskiej strefy wpływów, obejmującej m.in. Ukrainę i Białoruś.

Jak opowiadał, po pomarańczowej rewolucji na Ukrainie przestał traktować te słowa wyłącznie jako ambicję młodego przywódcy. Pełnoskalowa inwazja Rosji w 2022 r. skłoniła go do jeszcze ostrzejszej oceny. Dziś uważa, że odbudowa rosyjskiego imperium „to już nie jest plan, ale to jest obsesja”. Podkreślił również, że Putin, którego znał przed laty, znacząco różnił się od obecnego rosyjskiego prezydenta.

Konstytucja i prokuratura. Były prezydent ocenił też polską politykę

W tej samej rozmowie Aleksander Kwaśniewski dopuścił dyskusję o zmianach w konstytucji po niemal 30 latach jej obowiązywania. Zaproponował powołanie komisji, która sprawdziłaby, które rozwiązania działają, a które wymagają poprawy. Jego zdaniem nawet najlepsze przepisy nie wystarczą jednak bez dobrej woli polityków. Przyznał, że problem dostrzega po różnych stronach sporu politycznego.

Były prezydent krytycznie ocenił także prokuraturę. Wskazał na zbyt silne wpływy polityczne oraz niedostatek specjalistycznych kompetencji w nowych sprawach, na przykład dotyczących kryptowalut. Zastrzegł, że nie przesądza, czy umorzenie konkretnego śledztwa dotyczącego Lecha Wałęsy miało polityczny charakter. Mówił o problemach, które – w jego ocenie – utrzymują się od lat.

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