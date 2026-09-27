Bosak starł się z Konwińskim w studiu. Poszło o narodowość sprawcy ataku

W czwartek 24 września na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu napastnik zaatakował nożem pięć osób. Jeden z księży zmarł, a cztery pozostałe osoby zostały ranne. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy. Tragedia stała się jednym z tematów niedzielnego „Śniadania Rymanowskiego” w Polsat News. Zbigniew Konwiński z KO przekonywał, że zdarzenia nie należy wykorzystywać do „politycznej nawalanki”. Podkreślał, że śmierć boli tak samo bez względu na narodowość sprawcy. Apelował też, by politycy nie podsycali napięć między narodowościami.

Konwiński i Bosak starli się o statystyki przestępczości

Konwiński zasugerował, że najwięcej przestępstw w Polsce popełniają Polacy. Krzysztof Bosak z Konfederacji odpowiedział, że dane należy porównać w przeliczeniu na liczebność poszczególnych grup. „Niech pan porówna procentowo” – zażądał od polityka KO.

W studiu nie padły liczby, które pozwoliłyby rozstrzygnąć tę wymianę zdań. Konwiński zarzucił następnie ugrupowaniom Konfederacji, że chcą „wzniecać antyukraińskość”, by zyskać politycznie. Bosak odrzucił oskarżenie, nazywając słowa rozmówcy „zupełnie oderwanymi od rzeczywistości”.

– To, co pan mówi, jest zupełnie oderwane od rzeczywistości. Mamy najbardziej liberalny reżim migracyjny, jeżeli chodzi o Ukrainę w Europie prawdopodobnie. Więc o czym w ogóle mówić? Natomiast to, co pan mówi o procedurach sprawdzeniowych, że służby będą coś wyjaśniać, to jest kompletna nieprawda bazująca na niewiedzy - odpowiedział Bosak.

Kolejny spór w studiu. Poszło o małżeństwa tej samej płci

W dalszej części programu politycy dyskutowali o transkrypcji aktów małżeństwa par tej samej płci zawartych za granicą. Łukasz Michnik z Nowej Lewicy przekonywał, że urzędy powinny dokonywać takich wpisów w świetle orzeczeń sądowych. Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta sprzeciwił się tej interpretacji, powołując się na konstytucję.

Bosak zakwestionował z kolei wypowiedź Michnika o przepisach dotyczących małżeństwa. „Zaraz to otworzę i przeczytam” – zapowiedział, odwołując się do kodeksu rodzinnego i prawa o aktach stanu cywilnego.

– Jest i to w pierwszych artykułach, zaraz to otworzę i przeczytam. Prawo o aktach stanu cywilnego, gdzie również to pojęcie jest zdefiniowane. Ma pan dwie ustawy, obecnie obowiązujące w Polsce, z których jasno w pierwszych artykułach wynika, że nie można do rejestru stanu cywilnego jako małżeństwa wpisać czegoś, co nie spełnia warunku, że jest jedna kobieta, jeden mężczyzna – zawarta wzajemnie przysięga. Niech pan nie wprowadza w błąd – powiedział Bosak.

Uczestnicy programu pozostali jednak przy odmiennych ocenach przepisów.

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