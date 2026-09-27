Ustawa paliwowa czeka na decyzję Nawrockiego. Polacy już wiedzą, co powinien zrobić

Pytanie w sondażu dotyczy podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Senat przyjął ustawę 24 września bez poprawek, teraz decyzja należy do prezydenta. Za podpisaniem ustawy opowiedziało się 51,7 proc. uczestników badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnych było 31,1 proc., a 17,2 proc. nie miało zdania. Zdecydowanego podpisu oczekuje 33,1 proc. ankietowanych; kolejne 18,6 proc. odpowiedziało „raczej tak”.

Wyborcy rządu i opozycji inaczej patrzą na podpis Nawrockiego

Podpisu oczekuje 91 proc. badanych wyborców obozu rządzącego. Wśród wyborców opozycji, do której w sondażu zaliczono sympatyków PiS, obu Konfederacji i Razem, 57 proc. jest przeciwnych podpisaniu ustawy, a 23 proc. ją popiera.

Największy sprzeciw odnotowano wśród wyborców Konfederacji: 64 proc. nie chce podpisu prezydenta, a 16 proc. jest za. Wyniki pokazują oczekiwania ankietowanych, ale nie przesądzają, co zrobi Karol Nawrocki. Badanie przeprowadzono 18–20 września metodami internetową i telefoniczną na próbie 1000 osób, jeszcze przed głosowaniem w Senacie.

Podatek od firm paliwowych to szansa na obniżki cen, więc w czym problem?

Ustawa ma objąć określonych producentów paliw oraz przedsiębiorców zajmujących się ich obrotem z zagranicą. Zgodnie z informacją Senatu stawka dla producentów wynosi 60 proc. wyliczonej nadwyżki, a dla sprzedawców, którzy nie produkują paliw – 50 proc. Punktem odniesienia jest marża z 2025 r., powiększona o 20 proc. Uchwalona wersja dotyczy okresu od marca 2026 r. do marca 2027 r.

Rząd szacuje wpływy z podatku na około 4 mld zł i chce wykorzystać je do finansowania działań związanych z cenami paliw. Kancelaria Prezydenta podnosi jednak, że ustawa nie gwarantuje przeznaczenia tych pieniędzy na obniżki. Zgłasza też zastrzeżenia do objęcia podatkiem przychodów osiągniętych przed wejściem przepisów w życie. Poprzednią wersję ustawy Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj też:

Miesiąc miodowy już dawno minął. Nawet pod wpisami Nawrockiego widać zmianę Czytaj też:

Kwaśniewski radzi Nawrockiemu przed G20. Putinowi postawiłby jedną granicę