Szykuje się ostra przepychanka w TK? „Święczkowski idzie na zwarcie”

W środę 23 września Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty dwóm pracownikom TK. Jedną z nich jest dyrektorka kancelarii. Śledczy badają sprawę niedopuszczenia do pracy czterech sędziów wybranych przez Sejm.

Spór wokół TK. Zdecydowany ruch Święczkowskiego

Sprawa dotyczy czterech sędziów wybranych przez Sejm — Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego, którzy nie zostali dopuszczeni do pracy. Karol Nawrocki odmówił odebrania od nich przysięgi.

Prokuratura bada, czy przy blokowaniu ich pracy nie doszło do przekroczenia uprawnień i naruszenia praw pracowniczych. Problem w tym, że pracownicy TK mieli działać na polecenie przełożonych. Politycy koalicji wskazują więc przede wszystkim na Święczkowskiego.

– Bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, może pokazywać palcem i powiedzieć: ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, ty nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów – komentował w RMF FM Waldemar Żurek.

Jeden z posłów koalicji mówi o działaniu "po nitce do kłębka". – Nie wierzę, że ci ludzie będą umierać za Święczkowskiego – mówił w TVN24.

Dzień później odpowiedział sam prezes TK. Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie mogące zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka i Sławomira Patyry.

Dwóch pierwszych zawiadomiło wcześniej prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów do orzekania. Ten ostatni, który ślubowanie złożył już po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego, zadeklarował, że nie będzie uczestniczył w procedurach orzekania, dopóki problem czwórki sędziów nie zostanie rozwiązany. – Bogdan Święczkowski idzie na zwarcie, ewidentnie nie chce odstawić nogi – komentował jeden z polityków Lewicy.

Bogdan Święczkowski zostanie zatrzymany?

Teraz pojawiają się kolejne scenariusze. W koalicji rządowej coraz głośniej mówi się o ograniczeniu wpływów prezesa TK. Jednym z wariantów jest pozbawienie go immunitetu. Ryszard Kalisz mówił nawet o możliwości zatrzymania Święczkowskiego na gorącym uczynku. – Państwo powinno działać na gorącym uczynku i wtedy immunitet nie obowiązuje. Jeżeli jest prowadzone postępowanie dotyczące niedopuszczenia sędziów do orzekania, to prokurator może kazać zatrzymać prezesa TK. Niech państwo działa – apelował Ryszard Kalisz na antenie TVN24.

Pojawia się również pomysł zakwestionowania statusu Bogdana Święczkowskiego jako prezesa TK. Argumentem ma być m.in. skład Zgromadzenia Ogólnego, które wskazało go na to stanowisko. – Papier przyjmie wszystko. Donald Tusk widzi, że wszystko mu się sypie, więc chce dać wyborcom igrzyska w postaci przejęcia TK – odpowiedział dziennikarzom polityk PiS, który chciał zachować anonimowość.

W tle jest także Maciej Berek, ósmy sędzia wybrany przez obecną większość. Jego wejście do TK może zmienić układ sił w 15-osobowym składzie i otworzyć drogę do podejmowania kolejnych uchwał, w tym dotyczących immunitetu prezesa.

Jest jeszcze kwestia pieniędzy. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie uwzględniono budżetu TK. Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że plan nie został "skutecznie dostarczony". Politycy PiS mówią natomiast o próbie "zagłodzenia" Trybunału. – Jak nie pokojowo, to siłą – komentował parlamentarzysta KO.

Czytaj też:

Święczkowski uruchomił nową procedurę w TK. „To forma nacisku” Czytaj też:

Nawrocki kontra Berek w TK. Na jaw wyszły nowe fakty