Burza wokół Karola Nawrockiego. Szcucki: „Jeżeli ktoś tak zrobił, to popełnił błąd”

Kontrowersje pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem Polish-American Economic Summit w USA. Radio Zet i „Newsweek” informowały o ofercie pakietów sponsorskich przygotowanej przez Centrum Strategii Rozwojowych.

„Pakiet Platinum za 100 tys. dolarów to rozmowa 1 na 1 z prezydentem Polski, Gold jest o połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tys. dolarów” – czytamy.

Kancelaria Prezydenta odpowiada na zarzuty

Do sprawy odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Zaznaczył, że nie zna korespondencji, na której oparto medialne doniesienia. – Tych maili chyba nikt nie widział poza autorami tekstu. Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek z Kancelarii Prezydenta dysponował czasem głowy państwa i mógł sprzedawać ten czas, którym on dysponuje. On jest bezcenny – podkreślał.

Stanowczo zareagował również Marcin Przydacz. „Nie, nie można kupować sobie żadnych spotkań. Próba imputowania tego głowie państwa jest obrzydliwością opartą o kłamstwo” – napisał.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również zapewniał, że nikt nie płacił za udział w forum ani za możliwość spotkania z głową państwa. – Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem – oświadczył Karol Nawrocki. Dodał, że sam decyduje o swoim kalendarzu i o tym, z kim się spotyka. Zaprzeczył także, jakoby można było "kupić czas prezydenta".

Szczucki o płatnych spotkaniach z Nawrockim

Krzysztof Szczucki w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” podkreślił, że „prezydent nie brał w tym udziału”. – Wygłosił tylko wykład. Nie uczestniczył w panelach dyskusyjnych. Od początku mówił, że nie zgadza się na taką politykę – powiedział polityk Rozwoju Plus. – Jak wiemy, organizowanych jest dużo imprez, gdzie opłaca się pakiety. Pojawia się w nich sugestia, że będzie okazja do indywidualnych, prestiżowych rozmów z zaproszonymi politykami – dodał.

Andrzej Stankiewicz dopytywał Krzysztofa Szczuckiego o zamieszanie w ofertą płatnych spotkań. – To jest sytuacja nieakceptowalna. Nie zgadzam się, jeżeli jakakolwiek fundacja – z lewa, prawa czy centrum – chce brać pieniądze za spotkania z politykami, nieważne jakimi. To nie powinno mieć miejsca – zastrzegł.

Jednocześnie Krzysztof Szczucki zaznaczył, że „jego ocena jest uzależniona od tego, czy medialne informacje rzeczywiście znajdują potwierdzenie”. Podkreślił, że „jeżeli taka sytuacja – w kontekście wizyty prezydenta w USA – rzeczywiście miała miejsce, to nie byłby to zdrowy mechanizm”. – Jeżeli ktoś tak zrobił, to popełnił poważny błąd – wskazał Krzysztof Szczucki.

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