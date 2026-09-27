Sensacyjne rozstrzygnięcie w Krakowie? Znamy wyniki exit poll!

W niedzielę 27 września Kraków wybierał nowego prezydenta. Mieszkańcy miasta poszli do urn w przedterminowych wyborach. Głosowanie jest efektem bezprecedensowego wydarzenia w historii miasta. 24 maja w referendum mieszkańcy odwołali ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego.

O prezydenturę ubiegało się siedmioro kandydatów. Jan Hoffman 23 września wycofał się z wyborczego wyścigu i postanowił przekazać swoje poparcie Łukaszowi Gibale.

Lokale wyborcze były otwarte w godzinach 7-21. Tuż po ich zamknięciu poznaliśmy wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos.

Jak się okazuje, konieczna będzie druga tura, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał 50 proc. głosów. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska.

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