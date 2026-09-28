Sikorski bezlitosny dla Nawrockiego. „Próbuje zbijać punkciki popularności”

Kolejna odsłona sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Tym razem poszło m.in. o informacje dotyczące bezpieczeństwa, relacje z Ukrainą oraz sposób prowadzenia polityki zagranicznej.

Punktem wyjścia była wypowiedź Donalda Tuska z 10 września. Premier poinformował wówczas, że otrzymał raport CIA dotyczący zagrożeń dla regionu.

Na te słowa zareagował prezydencki minister Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że „nie było żadnego tajnego raportu”. „Wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować. Paski naiwnych mediów grzały dwa dni” – napisał w sieci.

Sikorski komentuje działania Nawrockiego. Padły mocne słowa

Do działań prezydenta i jego współpracowników odniósł się Radosław Sikorski. — To jest niefortunne. To, że mamy taki rozdźwięk jest po prostu złamaniem konstytucji. W konstytucji jest napisane czarno na białym: to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent powinien ją reprezentować, nawet, wtedy gdy się z nią nie zgadza, jeżeli chciałby zgodnie z konstytucją sprawować swój urząd – stwierdził szef MSZ na antenie TVP Info. - Wiemy, że nie podpisuje ustaw, wetuje, prowadzi inną politykę niż rząd w niektórych sprawach. To nie wzmacnia pozycji Polski — dodał.

Minister spraw zagranicznych odniósł się również do podejścia Karola Nawrockiego do Rosji i Ukrainy. — Ja mam swoją teorię, że prezydent widzi zagrożenie z strony Rosji, mówi o tym, ale nie aż tak, żeby powiedzieć coś dobrego o Ukrainie. Jest jednym z tych polityków, którzy na sentymentach sterowanych z zewnątrz przeciwko Ukrainie próbuje zbijać punkciki popularności — ocenił polityk KO.

W dalszej części rozmowy Radosław Sikorski wrócił do wystąpienia Karola Nawrockiego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego zdaniem szczególnie zastanawiający był brak odniesienia do Ukrainy. – Zabrakło Ukrainy, to bardzo dziwne. Pojawiły się elementy ideologiczne niezwiązane z tematem obrad, ale taką mamy urodę naszego życia politycznego – stwierdził.

Spór o amerykańskie bazy. Sikorski: „Nie będę się mieszał”

W rozmowie pojawił się również temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Radosław Sikorski podkreślił, że Warszawa zabiega o stałe bazy USA. Dopytywany, czy obóz prezydencki nie próbuje przypisać Karolowi Nawrockiemu szczególnej roli w tej sprawie i przedstawiać go jako ojca potencjalnego sukcesu, szef MSZ odrzucił tego typu tezy.

– Ja się w taką małostkową rozgrywkę partyjniacką nie będę mieszał, to jest sprawa bezpieczeństwa Polski. Polacy by nam nie wybaczyli, gdybyśmy wokół tej sprawy uprawiali politykę partyjną. Rząd nie będzie takich rzeczy robił – zapewnił.

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