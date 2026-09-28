Dziennikarz TV Republika pomówił szefa warszawskiej policji? Jest pozew

Marcin Dobski z Telewizji Republika w mediach społecznościowych komentował burzę wokół RPD Moniki Hornej-Cieślak i jej rzekome spotkanie z szefem warszawskiej policji.

Dziennikarz TV Republika zaatakował KSP

– W kontekście dzisiejszej akcji z Rzecznik Praw Dziecka sugerowałbym ostrożność komendantowi stołecznej policji insp. Krzysztofowi Ogrońskiemu, bo sam miał założoną Niebieską Kartę – stwierdzał kontrowersyjny dziennikarz na platformie X.

– Niebieska Karta to urzędowa procedura, która ma na celu zatrzymanie przemocy domowej i pomoc osobom poszkodowanym – przypominał mniej zorientowanym czytelnikom. Dopytywany przez internautę, czy nie ujawnia danych wrażliwych, nie wahał się w odpowiedzi. „Jak grzebali w moich dziennikarskich danych wrażliwych to się nie przejmowali” – pisał.

Dobski może mieć teraz poważne problemy. Komendant Stołeczny Policji Krzysztof Ogroński już poinformował, że zawiadomił prokuraturę. Chodzi o podejrzenie przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego.

Warszawska policja dementuje zarzut Dobskiego

„To nieprawda! Komendant Stołeczny Policji insp. dr Krzysztof Ogroński nigdy nie miał założonej »Niebieskiej Karty«. Stanowczo zaprzeczamy nieprawdziwym twierdzeniom opublikowanym przez Marcina Dobskiego” – mogliśmy przeczytać na profilu warszawskiej policji na X.

„W związku z publicznym rozpowszechnianiem tego pomówienia Komendant Stołeczny Policji kieruje sprawę na drogę sądową. Odszkodowanie, którego będzie dochodził, w całości przeznaczy na wsparcie jednego z warszawskich domów dziecka” – podkreślono w komunikacie.

Dziennikarz TV Republika nie dawał jednak za wygraną. „Zacznijmy od sprawdzenia komisji interdyscyplinarnej w Nowe Miasto koło Płońska, rok 2016. Przez to m. in. musiał w 2017 odejść ze służby” – pisał w komentarzu na X. „Będziemy wzywać na świadków wielu policjantów, którzy potwierdzą” – dodawał.

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