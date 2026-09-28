Nawrocki uściśnie dłoń Putina przy okazji szczytu G20? „To zbrodniarz”

W połowie grudnia, w Miami na Florydzie, odbędzie się spotkanie tzw. Grupy Dwudziestu. To jedno z najważniejszych wydarzeń, gdy chodzi o obszar globalnej polityki gospodarczej i finansowej. Na szczyt zjadą się liderzy państw, które wytwarzają ok. 85 proc. całego PKB (w kontekście światowym wskaźnik ten mówi o ogólnej wartości wszystkich wytworzonych dóbr i dostarczonych usług).

Zaproszenie na G20 od Stanów Zjednoczonych otrzymała m.in. Polska i Rosja. Warszawę na szczycie reprezentował będzie Karol Nawrocki (co potwierdził już Pałac Prezydencki), zaś jeśli chodzi o drugie z wymienionych państw – Moskwa póki co złożyła jedynie serdeczne podziękowanie Białemu Domowi. Nie wiadomo, czy Rosjanie wezmą udział w wydarzeniu.

Co, jeśli Władimir Putin pojawi się w grudniu w USA? Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zabrał ws. głos na antenie Radia ZET.

Marcin Przydacz o zaproszeniu dla Władimira Putina na G20: Nam się to nie podoba

Marcin Przydacz zapewnił, że Nawrocki nie usiadłby z dyktatorem przy jednym stole. W jego ocenie Putina „trzeba izolować na forach międzynarodowych”.

Minister zauważył, że na Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Moskwa też otrzymała zaproszenie, ale Putin nie wziął w nim udziału osobiście. Jeśli tym razem jednak przyleciałby na G20, polska dyplomacja „będzie reagować”. – Będziemy się konsultować z naszymi sojusznikami. (...) Nam się nie podoba zapraszanie Putina, bo to zbrodniarz, który powinien być osądzony, a nie zapraszany – ocenił szef BPM.

Przydacz przypomniał, że „format G20 został ustalony 30 lat temu”, a Rosja od dekad „jest jego częścią”. – My jesteśmy w tym roku gościem, na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa. Nie jest rolą gościa wyznaczanie gospodarzom formatowi 20 państw, że ten może tu być, a tamten nie – zauważył.

Karol Nawrocki „na liście ściganych” w Rosji

Jedno jest pewne – Nawrocki ręki Putinowi nie poda.

– Wszelkiego rodzaju kontakty z Putinem wiążą się z pewnym ryzykiem, także fizycznym. (...) Nie wyobrażam sobie tutaj jakiejkolwiek interakcji – podkreślił polityk, przypominając, że głowa polskiego państwa „znajduje się na liście ściganych” przez Moskwę. – Naszym zadaniem, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. (...) Próba jakichkolwiek interakcji byłaby skazana na porażkę – ocenił gość rozgłośni.

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