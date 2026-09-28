Taki może być plan na przyszłość TK. Kaczyński: To byłby niebywały skandal

Trwa spór o Trybunał Konstytucyjny – decyzją prezesa Bogdana Święczkowskiego nowi sędziowie, wybrani przez Sejm, nie są wpuszczani do budynku, przez co nie mogą pełnić swoich obowiązków. Tyczy się to m.in. s. Macieja Berka, którego kandydatura (zaproponowana przez Koalicję Obywatelską) zatwierdzona została przez izbę niższą Parlamentu na początku września tego roku. Opozycja wskazuje jednak, że są wątpliwości ws. tego, czy spełnia określone w przepisach warunki. Politycy mają tu na myśli co najmniej 10-letni okres stażu pracy jako radca prawny. Sęk w tym, że s. Berek publikował już dokument potwierdzający spełnienie tego wymogu. Wciąż jednak nie otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenia, by w jego obecności mógł złożyć ślubowanie.

Co, jeśli nowi sędziowie dalej nie będą wpuszczani do siedziby TK (m.in. na zgromadzenia ogólne)? Minister sprawiedliwości zabierał ws. głos jakiś czas temu – na antenie RMF FM. Mówił, że umożliwić im to będą musieli być może funkcjonariusze policji. Waldemar Żurek nie wyklucza, że takie rozwiązanie zostanie użyte – jednak wszystko zależy ostatecznie od postawy szefa TK.

Podczas jednego z ostatnich wystąpień ds. odnosił się również premier Donald Tusk, który zaznaczał (w kontekście awantury o TK), że ma dość „bycia grzecznym”. Niektórzy odebrali to jako zapowiedź przyszłych wydarzeń.

„Nie daj Boże”

W poniedziałek (28 września), podczas konferencji prasowej, do słów prokuratora generalnego odniósł się Jarosław Kaczyński.

– Jeżeli nastąpi fizyczny atak na Trybunał Konstytucyjny, to (...) w ogóle będzie w skali międzynarodowej niebywały skandal, bo po prostu tego rodzaju przypadków nie było. To jest pierwsza tego typu groźba i pierwsza tego rodzaju, nie daj Boże, wyprawa na TK ze strony państwa niby demokratycznego i niby praworządnego – ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński przyszłe wydarzenia określił mianem „napadu na prokuraturę” (cytaty za serwisem 300polityka.pl).

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